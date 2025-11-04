التشكيل - ديمبيلي يقود باريس سان جيرمان.. وكين ضمن رباعي هجومي لـ بايرن

يستضيف باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا، منافسه بايرن ميونيخ الألماني، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة مساءً على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.

وقرر لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان الدفع بثلاثي هجومي كفاراتسخيليا، وعثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم، وباركولا.

فيما يتواجد جواو نيفيز على مقاعد البدلاء، وقرر البدء بـ زائير إيمري في وسط الملعب.

ويبدأ باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه

الدفاع: أشرف حكيمي - ويليان باتشو - ماركينيوس - نونو مينديش

الوسط: فابيان رويز - فيتينا - زائير إيمري

الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا

أما فينسنت كومباني المدير الفني لبايرن ميونيخ قرر الدفع يوسيب ستانشيتش، وكونراد لايمار كظهيري جنب مع الاحتفاظ بجوريرو وساشات بوي على مقاعد البدلاء.

ويقود الهجوم الرباعي هاري كين ودياز وجنابري وأوليسيه.

وأتى تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: يوسيب ستانشيتش - دايوت أوباميكانو - جوناثان تاه - كونراد لايمار

الوسط: جوشوا كيميتش - بافلوفيتش

وسط الهجوم: لويس دياز - سيرجي جنابري - مايكل أوليسي

الهجوم: هاري كين

ويتقاسم باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ صدارة مرحلة الدوري بعد مرور 3 جولات برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة بالتساوي مع أرسنال، وريال مدريد، وإنتر.