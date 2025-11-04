تشكيل ليفربول - صلاح وإيكيتيكي يقودان الهجوم أمام ريال مدريد.. وفيرتز أساسي

يقود الثنائي محمد صلاح وهوجو إيكيتيكي هجوم ليفربول خلال مواجهة ريال مدريد المرتقبة.

ويلعب ليفربول ضد ريال مدريد بعد قليل ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

فيما يتواجد فريدريكو كييزا وكودي جاكبو على مقالع بدلاء الريدز أمام ريال مدريد.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: جورجي مامارداشفيلي

الدفاع: كونور برادلي - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون

الوسط: دومينيك سوبوسلاي - ألكسيس ماك أليستر

أمامهما: محمد صلاح - ريان جرافنبرخ - فلوريان فيرتز

الهجوم: هوجو إيكيتيكي.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط متساويا مع باريس سان جيرمان المتصدر، وبايرن ميونيخ، وإنتر، وأرسنال، بعدما حققت الفرق الخمسة العلامة الكاملة بالفوز في المباريات الثلاث.

أما ليفربول فيتواجد في المركز العاشر برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة.