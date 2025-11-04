مؤتمر ليفاندوفسكي: لامين يحتاج للهدوء.. ومستقبلي؟ لست في عجلة من أمري

أكد روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة أنه يشعر بحالة بدنية جيدة بعد تعافيه من الإصابة، مشيرا إلى أن تركيزه في الوقت الحالي ينصب على مساعدة الفريق في تحقيق الانتصارات دون التفكير في مستقبله مع النادي.

وقال المهاجم البولندي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا: "أشعر أنني بخير بدنيا بعد الإصابة، لعبت مع الفريق قبل ثلاثة أيام، والأهم بالنسبة لي الآن هو كيف أساعد برشلونة على الفوز".

وأضاف حول مستقبله، الذي ينتهي عقده فيه مع النادي في صيف 2026: "أنا هادئ، ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك، هناك أمور أهم الآن، الفريق ومنتخب بلادي. أركز فقط على الفوز بالمباريات والألقاب".

ليفاندوفسكي الذي عانى من مشكلات بدنية خلال الأشهر الماضية، شدد على أنه تجاوز تلك المرحلة تماما: "نعم، واجهت بعض الصعوبات في نهاية الموسم الماضي، لكنني الآن بخير. بعد موسمين طويلين مليئين بالمباريات من الطبيعي أن تحدث إصابات، لكنني عملت بجد خلال الأسبوعين الماضيين، وأشعر أنني في مستوى بدني مرتفع".

وعن إمكانية تكرار أرقامه المميزة من الموسم الماضي حين سجل 42 هدفا، قال: "ربما لا أستطيع تسجيل نفس العدد لأنني غبت عن عدة مباريات، لكن معدلي في الدقائق والأهداف سيكون متقاربا. في سني الحالي أعرف أنني لن ألعب كل المباريات، لكني أتدرب بقوة وأثق أنه عندما نلعب كفريق واحد، سيكون من السهل على المهاجمين التسجيل".

وتحدث المهاجم البولندي عن زميله ماركوس راشفورد الذي بدأ موسمه الأول في برشلونة بشكل جيد، قائلا: "كنت أتابعه في مانشستر يونايتد، أعرف إمكانياته. نتحدث منذ اليوم الأول، وأعتقد أنه يمكنه تقديم المزيد، ومع استقرار الفريق سنصبح أقوى بوجوده".

أما عن لامين يامال، فأوضح ليفاندوفسكي أنه يفضل منحه الهدوء والتركيز: "أتحدث معه كثيرا، لكنه يحتاج الآن للهدوء. لا أحب التحدث عنه في الإعلام، الأفضل أن أركز على نفسي ودوره سيأتي مع الوقت".

واختتم ليفاندوفسكي حديثه بالتطرق إلى مواجهة كلوب بروج: "كل نقطة مهمة في دوري الأبطال، رأينا الموسم الماضي كيف عانت فرق كبيرة من التأهل. نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لكن هدفنا واضح، العودة إلى برشلونة بالنقاط الثلاث".