رئيس بيراميدز: طموحنا الفوز بكل الألقاب لأننا بطل إفريقيا.. وثقافة التشجيع قائمة على التنمر

يرى ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أن فريقه قادر على المنافسة للتتويج بكافة البطولات التي يشارك فيها.

وأوضح عيد في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: " نحاول الحفاظ على المكانة التي وصلنا لها، بما إننا أصبحنا بطل إفريقيا لذلك يجب أن نكون بقدر ما وصلنا له، وهو ما يجعلنا ننافس في كل بطولة نشارك فيها".

وعن كأس العالم للأندية 2029، رد رئيس بيراميدز "طموحنا كبير ونأمل في الفوز بكأس العالم للأندية رغم صعوبة المنافسة".

وأضاف "نفخر أننا بعد 7 سنوات بتواجدنا ضمن الـ2 الأوائل ببطولة الدوري، والسنوات القادمة سنحقق أفضل من ذلك".

وعن المفاضلة بين التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا مجددا أو الفوز بالدوري المصري، رد "طموحي الحصول على البطولتين وأكثر.. هذا الموسم حققنا 3 بطولات".

وتوج بيراميدز ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وكذلك توج بلقبي كأس مصر، وكأس القارات الثلاث في بطولة إنتركونتننتال.

وتحدث ممدوح عيد عن الدعم الجماهيري "فخورون بجمهورنا ووجود عدد من المشجعين يقفون بجانب النادي، وسيزيد مع الوقت".

وأكمل "لكي يتعلق الجمهور بالنادي يجب أن يكون هناك ثقة، ويتم بنائها مع الوقت والمكاسب، ونسير في اتجاه جيد"

كما تحدث عن الجماهير الداعمة لبيراميدز "الثقافة في التشجيع في مصر قائمة على التنمر، وهناك تخويف من أن تشجع فريق ينافسك".

وعن سبب نجاح بيراميدز في التتويج ببطولات "الشطارة هي قدرتك على فعل أحسن شيء للفريق في حدود الميزانية، وجزء أساسي من نجاح منظومة بيراميدز هو وجود مدرب مميز يتحمل المسؤولية ويختار الأنسب للفريق".

وتابع حديثه عن كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز "يورشيتش قارب على الموسم الثاني، ومستريحين من الاستقرار بعد فترة من تغيير المدربين، وهو منصب مهم من الأركان الأساسية للنجاح".

ويتولى يورشيتش مسؤولية المدير الفني لبيراميدز منذ يوليو 2024 ويستمر تعاقده حتى يونيو 2026.

وأكمل "التواضع والاحترام والطموح هم أركان النجاح، ولو لم يكن لديك مبادئ لن يحترمك أحد، ونعمل على أن نضع المبادئ في اللاعبين الصغار، وفرق الناشئين تتحسن تدريجيا، لأن التحسن لن يتم بين يوم وليلة وإنما يحتاج لسنوات".

وأشار "التزاماتنا المادية في نادي بيراميدز لا تحتمل القسمة على اثنين".

وأتم حديثه ردا على إمكانية بناء استاد لنادي بيراميدز مستقبلا "دراسة هذا المشروع شيء هام جدا لمستقبل النادي".

ويستعد بيراميدز للمشاركة في بطولة السوبر المصري بمواجهة الزمالك في نصف النهائي يوم الخميس المقبل.