الزمالك يعلن ضم ثنائي برتغالي للجهاز الفني

أعلن نادي الزمالك انضمام ثنائي برتغالي ضمن الجهاز الفني ضمن استعدادات السوبر المصري.

وكشف الزمالك في بيان رسمي عن قرار حسين لبيب رئيس النادي بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي بتعيين ثنائي برتغالي في الجهاز الفني.

وقرر الزمالك تعيين فيتور بيريرا مدربا لحراس المرمى وكوستا ريبيرو مدربا للأحمال.

ووصل الثنائي البرتغالي إلى فندق إقامة بعثة نادي الزمالك في أبوظبي، على أن يتواجد الثنائي رفقة الجهاز الفني بداية من مران غدا الأربعاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويترأس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك بعثة الفريق في الإمارات.

وأعلن أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك المؤقت، قائمة الفريق لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

قائمة الزمالك شهدت تواجد خوان بيزيرا الجناح البرازيلي رغم الإصابة وصعوبة لحاقه بالبطولة، كما تواجد محمد صبحي وأحمد فتوح رغم خروجهما من لقاء طلائع الجيش مصابين.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايك.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقناة الناقلة:

تقام المباراة يوم الخميس 6 نوفمبر.

وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء.

ويستضيف استاد آل نهيان المباراة.