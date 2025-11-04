السوبر المصري – تعرف على القنوات الناقلة للبطولة
الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 20:17
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الأندية الإماراتية المحترفة عن القنوات التي حصلت على حقوق بث مباريات بطولة السوبر المصري 2025.
وتذاع البطولة على 3 قنوات وهي أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية، وأون سبورت المصرية.
وتنطلق بطولة كأس السوبر المصري الخميس المقبل 6 نوفمبر، وتستمر حتى يوم الأحد 9 من الشهر ذاته.
ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، وأيضا الزمالك ضد بيراميدز.
ويحمل الأهلي لقب البطولة من الموسم الماضي، بعدما فاز بها على حساب الزمالك في الإمارات أيضا.
وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا في تمام الساعة الثالثة والربع يوم الخميس، بينما يلعب الزمالك ضد بيراميدز في تمام السادسة والربع.
نرشح لكم
سبق له تدريب بونو وعمل في مصر.. تعرف على فيتور بيريرا مدرب حراس الزمالك رئيس بيراميدز: طموحنا الفوز بكل الألقاب لأننا بطل إفريقيا.. وثقافة التشجيع قائمة على التنمر الزمالك يعلن ضم ثنائي برتغالي للجهاز الفني تحضيرا لمواجهة الزمالك.. بيراميدز يخوض مرانه الأول في الإمارات مران الزمالك - جمل فية وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة بيراميدز في السوبر وادي دجلة يتعادل أمام حرس الحدود في الدوري المصري في الجول يكشف – سبب إيقاف قيد الزمالك رغم إعلان التسوية مع جوميز السوبر المصري - محمد شريف وأحمد رضا يشاركان في مران الأهلي