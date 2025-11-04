السوبر المصري – تعرف على القنوات الناقلة للبطولة

أعلنت رابطة الأندية الإماراتية المحترفة عن القنوات التي حصلت على حقوق بث مباريات بطولة السوبر المصري 2025.

وتذاع البطولة على 3 قنوات وهي أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية، وأون سبورت المصرية.

وتنطلق بطولة كأس السوبر المصري الخميس المقبل 6 نوفمبر، وتستمر حتى يوم الأحد 9 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، وأيضا الزمالك ضد بيراميدز.

ويحمل الأهلي لقب البطولة من الموسم الماضي، بعدما فاز بها على حساب الزمالك في الإمارات أيضا.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا في تمام الساعة الثالثة والربع يوم الخميس، بينما يلعب الزمالك ضد بيراميدز في تمام السادسة والربع.