مجموعة مصر - فنزويلا تهزم إنجلترا بثلاثية قبل مواجهة الفراعنة في كأس العالم للناشئين

تغلب منتخب فنزويلا على إنجلترا ضمن منافسات مجموعة مصر بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

وتقام البطولة في قطر خلال الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر 2025.

ونجح منتخب فنزويلا في التغلب على إنجلترا بثلاثة أهداف دون مقابل ليتقاسم الصدارة مع مصر.

وكان منتخب مصر تحت قيادة أحمد الكاس قد نجح في الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل أهداف منتخب فنزويلا كل من دافيز وفوينتيس وباريوس على الترتيب في الدقائق 40 و45 و93.

ويواجه منتخب مصر نظيره فنزويلا في الجولة الثانية من المسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف عصر يوم الجمعة المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا.

نسخة 2025 هي النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً وذلك للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم.