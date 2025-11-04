تحضيرا لمواجهة الزمالك.. بيراميدز يخوض مرانه الأول في الإمارات

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري للأبطال.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك مساء الخميس المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي في مباراة نصف نهائي السوبر المصري للأبطال.

وخاض الفريق مرانه على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، واستمر لقرابة الساعة ونصف وشهد مشاركة جميع اللاعبين.

وشهد المران مجموعة من الوحدات البدنية والخططية وتركيز على بعض الجمل وظهرت حالة من التنافس الكبير بين اللاعبين من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي للقاء.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مرانه الأخير غدا الأربعاء في السادسة والربع بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان الذي يستضيف اللقاء ويسبقه المؤتمر الصحفي.

وجاءت قائمة بيراميدز للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – محمود جاد – زياد هيثم.

الدفاع: محمد الشيبي – طارق علاء - محمود مرعي – أحمد سامي – علي جبر – محمد حمدي - كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين – بلاتي توريه – محمد رضا "بوبو" – أحمد توفيق - وليد الكرتي – محمود عبد العاطي - عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف "قطة" – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – إيفرتون دا سيلفا – مصطفى فتحي.

الهجوم: فيستون ماييلي – مروان حمدي – دودو الجباس – يوسف إبراهيم "أوباما".