انتهت أبطال أوروبا - سلافيا براج (0)-(3) أرسنال.. نهاية المباراة

يحل أرسنال ضيفا على سلافيا براج ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال المركز الرابع بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما سلافيا براج في المركز الثامن والعشرين بنقطتين.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

----------------------

نهاية المباراة

ق67 جووووووول ميرينو يسجل من جديد

ق46 جووووول ميرينو مع بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31 جوووول ساكا من ركلة جزاء

ق30 ركلة جزاء لصالح أرسنال

انطلاق المباراة