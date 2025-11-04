انتهت أبطال أوروبا - سلافيا براج (0)-(3) أرسنال.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 19:39

كتب : FilGoal

أرسنال - أتليتكو مدريد - فيكتور جيوكيريس

يحل أرسنال ضيفا على سلافيا براج ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال المركز الرابع بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما سلافيا براج في المركز الثامن والعشرين بنقطتين.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

----------------------

نهاية المباراة

ق67 جووووووول ميرينو يسجل من جديد

ق46 جووووول ميرينو مع بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31 جوووول ساكا من ركلة جزاء

ق30 ركلة جزاء لصالح أرسنال

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا أبطال أوروبا أرسنال
نرشح لكم
كونتي: فرانكفورت لعب بأسلوب الدوري الإيطالي أمام نابولي أتليتكو يحقق فوزه الثاني في دوري أبطال أوروبا.. وتوتنام يستعيد الانتصارات بايرن ميونيخ لا يخسر في باريس.. البافاري يسقط حامل لقب دوري الأبطال دون انتصار.. يوفنتوس يتعادل أمام سبورتنج لشبونة في مباراة سباليتي الأولى أوروبيا ظهور صلاح الـ200 على أنفيلد.. ليفربول يكلف ريال مدريد الخسارة الأولى في دوري الأبطال أرتيتا: فزنا لأننا تعاملنا مع المباراة بكفاءة على ملعب لم يخسروا عليه هذا الموسم بالعلامة الكاملة.. أرسنال يواصل انتصاراته ويهزم سلافيا براج بثلاثية في أبطال أوروبا مؤتمر جوارديولا: لا أحب جدول المباريات.. وعلينا التعامل مع ضغط الموسم
أخر الأخبار
أحمد دياب: زيادة الجائزة المالية لبطل الدوري خلال أسابيع.. وتنسيق مرتقب بين المنتخب وبيراميدز 41 دقيقة | الدوري المصري
مدرب نيجيريا: المغرب المرشح الأبرز للفوز بكأس إفريقيا 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
كونتي: فرانكفورت لعب بأسلوب الدوري الإيطالي أمام نابولي 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أتليتكو يحقق فوزه الثاني في دوري أبطال أوروبا.. وتوتنام يستعيد الانتصارات ساعة | دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ لا يخسر في باريس.. البافاري يسقط حامل لقب دوري الأبطال ساعة | فيديو في الجول
دون انتصار.. يوفنتوس يتعادل أمام سبورتنج لشبونة في مباراة سباليتي الأولى أوروبيا ساعة | دوري أبطال أوروبا
ظهور صلاح الـ200 على أنفيلد.. ليفربول يكلف ريال مدريد الخسارة الأولى في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
في الجول ينفرد بطاقم حكام مباراتي السوبر المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516580/انتهت-أبطال-أوروبا-سلافيا-براج-0-3-أرسنال-نهاية-المباراة