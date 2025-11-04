مران الزمالك - جمل فية وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة بيراميدز في السوبر

خاض لاعبو فريق الزمالك، فقرة بدنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني للأبيض، خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب قصر الإمارات استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وركز الجهاز الفني خلال الفقرة على رفع الحمل البدني في إطار البرنامج الموضوع للاعبين لتجهيزهم للقاء بيراميدز المقبل.

كما خصص الجهاز الفني مجموعة من الفقرات الفنية والخططية للاعبين، خلال التدريبات الجماعية.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف على تنفيذ العديد من الجمل الفنية خلال المران، وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايك.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.