وادي دجلة يتعادل أمام حرس الحدود في الدوري المصري
الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 19:32
كتب : FilGoal
تعادل وادي دجلة أمام حرس الحدود ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري المصري.
وحسم التعادل بهدف لكل فريق المباراة التي أقيمت على استاد السلام.
وتقدم فرانك بولي لصالح وادي دجلة في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل محمد النجيلي في الدقيقة 42.
وتألق محمود الزنفلي حارس مرمى حرس الحدود في الشوط الثاني بستة تصديات.
video:1
ورفع وادي دجلة رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس بالتعادل الثالث في آخر 5 مباريات خاضهم.
أما حرس الحدود فرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر من 12 مباراة.
وتعادل حرس الحدود للمباراة الثانية على التوالي بعد تعادل أمام غزل المحلة في الجولة الماضية.
ويلعب وادي دجلة مباراته المقبلة أمام المصري يوم 26 نوفمبر.
ويحل حرس الحدود ضيفا على بتروجت يوم 23 من الشهر ذاته.
