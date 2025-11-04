تقرير: فليك غاضب بشدة من طريقة تعامل برشلونة مع إصابة رافينيا

كشفت تقارير إسبانية أن هانز فليك مدرب برشلونة شعر بغضب شديد تجاه الطريقة التي تم التعامل بها مع إصابة النجم البرازيلي رافينيا، والتي تسببت في غيابه لأسابيع عن الملاعب.

وبحسب شبكة "كادينا سير"، فإن فليك اعتبر أن الأخطاء التي صاحبت عودة اللاعب إلى التدريبات تسببت في تفاقم إصابته، ما أدى إلى انتكاسة جديدة حرمته من المشاركة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

القصة بدأت يوم 22 أكتوبر الماضي، عندما عاد رافينيا للتدريب الجماعي بعد فترة من الغياب، لكن في اليوم التالي شعر بانزعاج بسيط في قدمه. الجهاز الطبي اعتبر الأمر طبيعيا وسمح له بمواصلة التدريبات، قبل أن يتعرض في الحصة الثالثة لتمزق عضلي جديد كان أكثر خطورة، وأبعده مجددا لعدة أسابيع.

هذا التطور أغضب فليك بشدة، حيث طالب طاقمه بتفسير لما حدث، مؤكدا أنه لا يمكن السماح بتكرار مثل هذا الخطأ، خصوصا مع لاعب بحجم رافينيا الذي يعتبره أحد أهم عناصر الفريق مثل بيدري ولامين يامال.

المدرب الألماني يرى أن غياب رافينيا أثر بشكل واضح على أداء برشلونة، ليس فقط في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، ولكن أيضا في الأسابيع التالية، إذ جمع الفريق 9 نقاط فقط من أصل 18 ممكنة خلال فترة غيابه.

ومن المنتظر أن يكون هذا الأسبوع حاسما بالنسبة للجناح البرازيلي، إذ تشير التقارير إلى أنه دخل المرحلة الأخيرة من التعافي ويستعد للعودة إلى التدريبات الجماعية في الأيام المقبلة، وسط حرص شديد من فليك على عدم التعجل هذه المرة لضمان جاهزيته الكاملة قبل المشاركة مجددا.

