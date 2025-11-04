تقرير: برشلونة لا يخطط لتجديد تعاقد كريستنسن

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 19:24

كتب : ذكاء اصطناعي

أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة

يبدو أن مسيرة أندرياس كريستنسن مع برشلونة تقترب من نهايتها، رغم مكانته المميزة داخل غرفة الملابس وثقة الجهاز الفني فيه.

المدافع الدنماركي، الذي انضم إلى برشلونة في صيف 2022 قادما من تشيلسي في صفقة انتقال حر، يعيش موسمه الرابع بقميص البلوجرانا، وينتهي عقده الحالي في يونيو 2026. لكن بحسب صحيفة "سبورت"، فإن النادي لا يخطط لتجديد تعاقده بسبب تكرار إصاباته ومشاكل اللياقة البدنية التي باتت مصدر قلق متزايد.

كريستنسن يحظى بتقدير كبير من زملائه ومن المدرب هانز فليك، المعروف بإيمانه بقدراته وشخصيته الهادئة داخل الفريق، لكن غيابه المتكرر جعل من الصعب الاعتماد عليه بشكل مستمر.

أخبار متعلقة:
تقرير: مانشستر يونايتد يطارد فيتور روكي.. وبرشلونة يترقب المكاسب رونالدو: التتويج بكأس العالم ليس حلما لي.. ليس عادلا أن تكون الأفضل بسبب 7 مباريات

وكان اللاعب شارك في التدريبات الجماعية قبل مواجهة كلوب بروج، قبل أن ينسحب مجددا من المران أثناء الإحماء بسبب انزعاج بدني، ليُستبعد من قائمة المباراة.

الأرقام تكشف حجم الأزمة، إذ غاب كريستنسن عن 75 مباراة منذ انضمامه إلى برشلونة، أي ما يقارب نصف عدد المباريات التي خاضها الفريق خلال تلك الفترة، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 76 بعد لقاء بروج. كما أمضى المدافع ما مجموعه 333 يوما مصابا، منها 38 مباراة بسبب مشكلة مزمنة في وتر أكيليس.

داخل النادي يعترفون بأن مشكلاته لا تقتصر على الجانب البدني فقط، إذ تحتاج حالته إلى إدارة دقيقة لتجنب الانتكاسات المتكررة. ورغم كل الدعم الذي قدمه له الطاقم الطبي والفني، فإن الوضع لم يتحسن بالشكل المطلوب.

وبناءً على ذلك، يبدو أن احتمالية رحيل كريستنسن عن برشلونة بنهاية عقده في صيف 2026 أصبحت الأقرب، ما لم يطرأ تغيير كبير في وضعه الصحي خلال الفترة المقبلة.

برشلونة أندرياس كريستنسن الدوري الإسباني
نرشح لكم
مؤتمر فليك: لامين بخير ولا يحتاج لجراحة مؤتمر ليفاندوفسكي: لامين يحتاج للهدوء.. ومستقبلي؟ لست في عجلة من أمري تقرير: فليك غاضب بشدة من طريقة تعامل برشلونة مع إصابة رافينيا سبورت: سيغيب عن مواجهة بروج.. كريستنسن لم يستكمل مران برشلونة بسبب الإصابة رحل ميسي ولكن.. برشلونة حاضر في عيد ميلاد ابنه الأكبر عودة كريستنسن لتدريبات برشلونة قبل مواجهة كلوب بروج تقرير: فليك يقرر الإبقاء على لاعب برشلونة الشاب قبل مواجهة كلوب بروج.. فليك يغير نظام تدريبات برشلونة
أخر الأخبار
أحمد دياب: زيادة الجائزة المالية لبطل الدوري خلال أسابيع.. وتنسيق مرتقب بين المنتخب وبيراميدز 41 دقيقة | الدوري المصري
مدرب نيجيريا: المغرب المرشح الأبرز للفوز بكأس إفريقيا 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
كونتي: فرانكفورت لعب بأسلوب الدوري الإيطالي أمام نابولي 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أتليتكو يحقق فوزه الثاني في دوري أبطال أوروبا.. وتوتنام يستعيد الانتصارات ساعة | دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ لا يخسر في باريس.. البافاري يسقط حامل لقب دوري الأبطال ساعة | فيديو في الجول
دون انتصار.. يوفنتوس يتعادل أمام سبورتنج لشبونة في مباراة سباليتي الأولى أوروبيا ساعة | دوري أبطال أوروبا
ظهور صلاح الـ200 على أنفيلد.. ليفربول يكلف ريال مدريد الخسارة الأولى في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
في الجول ينفرد بطاقم حكام مباراتي السوبر المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516576/تقرير-برشلونة-لا-يخطط-لتجديد-تعاقد-كريستنسن