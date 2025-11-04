تقرير: برشلونة لا يخطط لتجديد تعاقد كريستنسن

يبدو أن مسيرة أندرياس كريستنسن مع برشلونة تقترب من نهايتها، رغم مكانته المميزة داخل غرفة الملابس وثقة الجهاز الفني فيه.

المدافع الدنماركي، الذي انضم إلى برشلونة في صيف 2022 قادما من تشيلسي في صفقة انتقال حر، يعيش موسمه الرابع بقميص البلوجرانا، وينتهي عقده الحالي في يونيو 2026. لكن بحسب صحيفة "سبورت"، فإن النادي لا يخطط لتجديد تعاقده بسبب تكرار إصاباته ومشاكل اللياقة البدنية التي باتت مصدر قلق متزايد.

كريستنسن يحظى بتقدير كبير من زملائه ومن المدرب هانز فليك، المعروف بإيمانه بقدراته وشخصيته الهادئة داخل الفريق، لكن غيابه المتكرر جعل من الصعب الاعتماد عليه بشكل مستمر.

وكان اللاعب شارك في التدريبات الجماعية قبل مواجهة كلوب بروج، قبل أن ينسحب مجددا من المران أثناء الإحماء بسبب انزعاج بدني، ليُستبعد من قائمة المباراة.

الأرقام تكشف حجم الأزمة، إذ غاب كريستنسن عن 75 مباراة منذ انضمامه إلى برشلونة، أي ما يقارب نصف عدد المباريات التي خاضها الفريق خلال تلك الفترة، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 76 بعد لقاء بروج. كما أمضى المدافع ما مجموعه 333 يوما مصابا، منها 38 مباراة بسبب مشكلة مزمنة في وتر أكيليس.

داخل النادي يعترفون بأن مشكلاته لا تقتصر على الجانب البدني فقط، إذ تحتاج حالته إلى إدارة دقيقة لتجنب الانتكاسات المتكررة. ورغم كل الدعم الذي قدمه له الطاقم الطبي والفني، فإن الوضع لم يتحسن بالشكل المطلوب.

وبناءً على ذلك، يبدو أن احتمالية رحيل كريستنسن عن برشلونة بنهاية عقده في صيف 2026 أصبحت الأقرب، ما لم يطرأ تغيير كبير في وضعه الصحي خلال الفترة المقبلة.