لاعب منتخب مصر للناشئين: الفوز على هايتي يمنحنا دفعة قوية.. والقادم أفضل
الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 19:22
كتب : FilGoal
شدد نور أشرف لاعب منتخب مصر للناشئين على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب هايتي.
وفاز منتخب مصر للناشئين على منافسه هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم تحت 17 عاما.
وقال نور أشرف لاعب منتخب مصر للناشئين في منطقة الصحفيين: "حققنا فوزا مستحقا و3 نقاط مهمة جدا تمنحنا دفعة قوية في انطلاقة مشوارنا بالبطولة".
وأضاف لاعب منتخب الناشئين "الحمد لله أسعدنا الجماهير التي حضرت لمؤازرتنا والقادم أفضل".
وسجل بلال عطية وعبد العزيز الزغبي وحمزة عبد الكريم وعمر كمال أهداف مصر، بينما أحرز نيكولاي أوليفيير بيير هدف هايتي الوحيد.
