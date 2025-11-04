تقرير: مانشستر يونايتد يطارد فيتور روكي.. وبرشلونة يترقب المكاسب

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 19:07

كتب : ذكاء اصطناعي

فيتور روكي - بالميراس

يبدو أن فيتور روكي في طريقه للعودة إلى أوروبا مجددا، وهذه المرة من بوابة الدوري الإنجليزي الممتاز. فبحسب تقرير نشرته مجلة "سبورتس إيلوستريتد"، يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم البرازيلي المتألق.

روكي، الذي لم يترك بصمة كبيرة خلال فترته في برشلونة وريال بيتيس، استعاد مستواه في البرازيل بقميص بالميراس، حيث سجل 13 هدفا وصنع 3 آخرين منذ انطلاق الموسم، ليعود إلى دائرة اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي ووست هام.

وفي حال إتمام الصفقة، سيستفيد برشلونة ماديا من انتقال اللاعب، إذ يحتفظ النادي الكتالوني بنسبة 20% من أي بيع مستقبلي، ما يعني حصوله على نحو 10 ملايين يورو من هذه العملية، وهو مبلغ يمثل دفعة مالية مهمة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

أخبار متعلقة:
رونالدو: التتويج بكأس العالم ليس حلما لي.. ليس عادلا أن تكون الأفضل بسبب 7 مباريات رونالدو: سأعتزل قريبا.. مانشستر يونايتد يمكنه العودة ولكن موندو: برشلونة يفاضل بين المغرب وبيرو لخوض مباراة ودية

وكشف أندريه كوري، وكيل اللاعب، عن حجم الاهتمام المتزايد بضمه قائلا: "نتلقى هذه الأيام سيلًا من الاتصالات من أندية أوروبية، خصوصا من الدوري الإنجليزي والإيطالي. الجميع يسأل عن السعر والظروف، لكننا في منتصف الموسم حاليا".

وأضاف كوري أن اللاعب يرفض العروض القادمة من الشرق الأوسط رغم قيمتها العالية، موضحا: "تلقينا عرضا من نادٍ عربي بقيمة 35 مليون يورو، لكننا رفضناه. الآن ننتظر عرضا من الدوري الإنجليزي يقترب من 50 مليون يورو".

روكي يطمح هذه المرة لتأكيد قدرته على النجاح في أوروبا، بعد تجربة أولى لم تسر كما كان يتمنى في برشلونة، لكن تألقه الأخير في البرازيل أعاده إلى الواجهة مجددا.

برشلونة فيتور روكي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
كونتي: فرانكفورت لعب بأسلوب الدوري الإيطالي أمام نابولي أتليتكو يحقق فوزه الثاني في دوري أبطال أوروبا.. وتوتنام يستعيد الانتصارات دون انتصار.. يوفنتوس يتعادل أمام سبورتنج لشبونة في مباراة سباليتي الأولى أوروبيا أرتيتا: فزنا لأننا تعاملنا مع المباراة بكفاءة على ملعب لم يخسروا عليه هذا الموسم بالعلامة الكاملة.. أرسنال يواصل انتصاراته ويهزم سلافيا براج بثلاثية في أبطال أوروبا مؤتمر جوارديولا: لا أحب جدول المباريات.. وعلينا التعامل مع ضغط الموسم انتهت في أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (1)-(2) بايرن ميونيخ ميلان يستهدف مهاجم وست هام لدعم الهجوم في يناير.. وخطوة تُبعد سولوروث
أخر الأخبار
أحمد دياب: زيادة الجائزة المالية لبطل الدوري خلال أسابيع.. وتنسيق مرتقب بين المنتخب وبيراميدز 41 دقيقة | الدوري المصري
مدرب نيجيريا: المغرب المرشح الأبرز للفوز بكأس إفريقيا 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
كونتي: فرانكفورت لعب بأسلوب الدوري الإيطالي أمام نابولي 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أتليتكو يحقق فوزه الثاني في دوري أبطال أوروبا.. وتوتنام يستعيد الانتصارات ساعة | دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ لا يخسر في باريس.. البافاري يسقط حامل لقب دوري الأبطال ساعة | فيديو في الجول
دون انتصار.. يوفنتوس يتعادل أمام سبورتنج لشبونة في مباراة سباليتي الأولى أوروبيا ساعة | دوري أبطال أوروبا
ظهور صلاح الـ200 على أنفيلد.. ليفربول يكلف ريال مدريد الخسارة الأولى في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
في الجول ينفرد بطاقم حكام مباراتي السوبر المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516574/تقرير-مانشستر-يونايتد-يطارد-فيتور-روكي-وبرشلونة-يترقب-المكاسب