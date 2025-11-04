تقرير: مانشستر يونايتد يطارد فيتور روكي.. وبرشلونة يترقب المكاسب

يبدو أن فيتور روكي في طريقه للعودة إلى أوروبا مجددا، وهذه المرة من بوابة الدوري الإنجليزي الممتاز. فبحسب تقرير نشرته مجلة "سبورتس إيلوستريتد"، يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم البرازيلي المتألق.

روكي، الذي لم يترك بصمة كبيرة خلال فترته في برشلونة وريال بيتيس، استعاد مستواه في البرازيل بقميص بالميراس، حيث سجل 13 هدفا وصنع 3 آخرين منذ انطلاق الموسم، ليعود إلى دائرة اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي ووست هام.

وفي حال إتمام الصفقة، سيستفيد برشلونة ماديا من انتقال اللاعب، إذ يحتفظ النادي الكتالوني بنسبة 20% من أي بيع مستقبلي، ما يعني حصوله على نحو 10 ملايين يورو من هذه العملية، وهو مبلغ يمثل دفعة مالية مهمة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وكشف أندريه كوري، وكيل اللاعب، عن حجم الاهتمام المتزايد بضمه قائلا: "نتلقى هذه الأيام سيلًا من الاتصالات من أندية أوروبية، خصوصا من الدوري الإنجليزي والإيطالي. الجميع يسأل عن السعر والظروف، لكننا في منتصف الموسم حاليا".

وأضاف كوري أن اللاعب يرفض العروض القادمة من الشرق الأوسط رغم قيمتها العالية، موضحا: "تلقينا عرضا من نادٍ عربي بقيمة 35 مليون يورو، لكننا رفضناه. الآن ننتظر عرضا من الدوري الإنجليزي يقترب من 50 مليون يورو".

روكي يطمح هذه المرة لتأكيد قدرته على النجاح في أوروبا، بعد تجربة أولى لم تسر كما كان يتمنى في برشلونة، لكن تألقه الأخير في البرازيل أعاده إلى الواجهة مجددا.