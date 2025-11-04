كأس مصر - بحضور شيكابالا.. تأهل فريق "جي" لمواجهة فريق من الدوري بدور الـ 32

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 19:06

كتب : رضا السنباطي

فريق جي

حسم فريق "جي" تأهله إلى دور الـ 32 من كأس مصر ليواجه أحد فرق الدوري الممتاز بالدور المقبل.

وتغلب فريق جي على مركز شباب أطفيح بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليحسم تأهله إلى دور الـ 32.

وحضر محمود عبد الرازق "شيكابالا" رئيس نادي جي المباراة.

ويصعد 11 فريقا من الدرجات الأدنى رفقة 21 فريقا من الدوري الممتاز لخوض منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

وانتصر بورفؤاد على طنطا بثلاثة أهداف دون مقابل سجلهما إيكي جوليس هدفين وسيد شعبان هدف.

وكان قد أعلن طنطا عقب المباراة عن تعيين محمد عطية مديرا فنيا للفريق.

بينما صعد القناة على حساب الداخلية بعد التعادل بهدفين لكل منهما خلال الوقت الأصلي للمباراة. بعد الانتصار بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

وتقام غدا مباراة وحيدة تجمع بترول أسيوط مع سوهاج.

بينما تختتم يوم الخميس مباريات ذلك الدور بالمواجهات التالية:

تليفونات بني سويف X مصر للمقاصة

كسكادا × السكة الحديد مودرن

النجوم × وي

دمنهور × أبو قير للأسمدة

وصعدت أندية مسار وبلدية المحلة ودكرنس لدور 32.

نادي جي كأس مصر
