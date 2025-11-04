رونالدو: التتويج بكأس العالم ليس حلما لي.. ليس عادلا أن تكون الأفضل بسبب 7 مباريات

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 18:52

كتب : FilGoal

رونالدو أفضل لاعب في العالم

يرى كريستيانو رونالدو لاعب النصر وقائد منتخب البرتغال أن الفوز بكأس العالم ليس حلما بالنسبة له.

كريستيانو رونالدو

النادي : النصر

وتوج رونالدو بلقب أمم أوروبا مرة واحدة، لكنه لم يسبق له حصد كأس العالم.

وقال كريستيانو رونالدو عبر بودكاست مع بيرس مورجان: "التتويج بكأس العالم ليس حلما بالنسبة لي، فماذا سيُثبت ذلك؟".

أخبار متعلقة:
رونالدو: سأعتزل قريبا.. مانشستر يونايتد يمكنه العودة ولكن رونالدو: ميسي ليس أفضل مني.. ولست متواضعا كريستيانو رونالدو جونيور يسجل مع منتخب البرتغال تحت 16 كريستيانو رونالدو يتحدث بعد توديع كأس الملك

وشدد "هل إذا توجت باللقب سيثبت أنني من أفضل اللاعبين في التاريخ؟ التتويج ببطولة واحدة من ست أو سبع مباريات؟ هل تعتقد أن الأمر عادل؟".

ويمتد عقد رونالدو مع النصر حتى صيف 2027.

ويلعب رونالدو في صفوف النصر منذ يناير 2023.

أسطورة البرتغال بدأ مسيرته مع سبورتينج لشبونة، وغادره في 2003 صوب مانشستر يونايتد.

وبعد 6 سنوات، انتقل رونالدو إلى ريال مدريد كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم آنذاك، مقابل 94 مليون يورو في 2009.

وفي 2018 انتقل إلى يوفنتوس، ثم عاد إلى يونايتد في 2021، قبل انتقاله إلى النصر في 2023.

رونالدو فاز بالكرة الذهبية 5 مرات في أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

كما فاز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، في 2008 مع يونايتد، و2014 و2016 و2017 و2018 مع ريال مدريد.

كريستيانو رونالدو النصر كأس العالم
نرشح لكم
مدرب أهلي جدة: مباراة السد القطري جاءت كما توقعتها.. وحققنا الأهم رونالدو: سأعتزل قريبا.. مانشستر يونايتد يمكنه العودة ولكن الرياضية: نيوم يمنح جماهير النصر مقاعد إضافية في لقاء الفريقين إنزاجي: نونيز ومالكوم وسافيتش يقتربون من العودة.. وحققنا الأهم بالفوز على الغرافة الرياضية: جيسوس ينوي اللعب ببدلاء النصر أمام جوا الهندي الشرق الأوسط: نيوم لم يطلب حكاما أجانب لمواجهة النصر ثنائي اتحاد جدة يعود قبل مواجهة الشارقة في دوري أبطال آسيا الرياضية: اختبار لحسم موقف حمد الله قبل مواجهة الريان
أخر الأخبار
يوم التعادلات في الدوري المصري.. مباراة جديدة دون فوز بين زد والبنك الأهلي 37 دقيقة | الدوري المصري
مدرب أهلي جدة: مباراة السد القطري جاءت كما توقعتها.. وحققنا الأهم 40 دقيقة | آسيا
السابع لكل منهما.. التعادل يحسم مواجهة المقاولون العرب أمام سموحة 41 دقيقة | الدوري المصري
بقرار من كاف.. منتخب مصر للسيدات يتأهل إلى كأس الأمم 50 دقيقة | الكرة المصرية
بالعلامة الكاملة.. أرسنال يواصل انتصاراته ويهزم سلافيا براج بثلاثية في أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر جوارديولا: لا أحب جدول المباريات.. وعلينا التعامل مع ضغط الموسم ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - ليفربول (0)-(0) ريال مدريد.. بداية الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (0)-(2) بايرن ميونيخ.. بطاقة حمراء ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 3 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516572/رونالدو-التتويج-بكأس-العالم-ليس-حلما-لي-ليس-عادلا-أن-تكون-الأفضل-بسبب-7-مباريات