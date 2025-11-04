رونالدو: التتويج بكأس العالم ليس حلما لي.. ليس عادلا أن تكون الأفضل بسبب 7 مباريات

يرى كريستيانو رونالدو لاعب النصر وقائد منتخب البرتغال أن الفوز بكأس العالم ليس حلما بالنسبة له.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر

وتوج رونالدو بلقب أمم أوروبا مرة واحدة، لكنه لم يسبق له حصد كأس العالم.

وقال كريستيانو رونالدو عبر بودكاست مع بيرس مورجان: "التتويج بكأس العالم ليس حلما بالنسبة لي، فماذا سيُثبت ذلك؟".

وشدد "هل إذا توجت باللقب سيثبت أنني من أفضل اللاعبين في التاريخ؟ التتويج ببطولة واحدة من ست أو سبع مباريات؟ هل تعتقد أن الأمر عادل؟".

ويمتد عقد رونالدو مع النصر حتى صيف 2027.

ويلعب رونالدو في صفوف النصر منذ يناير 2023.

أسطورة البرتغال بدأ مسيرته مع سبورتينج لشبونة، وغادره في 2003 صوب مانشستر يونايتد.

وبعد 6 سنوات، انتقل رونالدو إلى ريال مدريد كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم آنذاك، مقابل 94 مليون يورو في 2009.

وفي 2018 انتقل إلى يوفنتوس، ثم عاد إلى يونايتد في 2021، قبل انتقاله إلى النصر في 2023.

رونالدو فاز بالكرة الذهبية 5 مرات في أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

كما فاز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، في 2008 مع يونايتد، و2014 و2016 و2017 و2018 مع ريال مدريد.