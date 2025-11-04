تشكيل أرسنال – تغييرات من أرتيتا في مواجهة سلافيا براج

أجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عدة تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة سلافيا براج التشيكي في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب أرسنال ضد سلافيا براج التشيكي في الجولة الرابعة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

ويشارك كريستيان نورجارد بشكل أساسي في وسط الملعب، وأيضا ميكيل ميرينو يقود الهجوم.

ويجلس ريكاردو كالافيوري ومارتن زوبيمندي وإيزي وفيكتور جيوكيريس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تمبر – ويليام ساليبا – جابريال – بيتر هينكابي

خط الوسط: ديكلان رايس – نورجارد – إيثان نوانيري

خط الهجوم: بوكايو ساكا – ميكيل ميرينو – تروسارد

وفاز أرسنال بمبارياته الثلاثة الأولى في دوري أبطال أوروبا، ويتصدر مع كل من باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وريال مدريد وإنتر ميلان.

