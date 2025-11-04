رونالدو: سأعتزل قريبا.. مانشستر يونايتد يمكنه العودة ولكن

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن اقتراب موعد اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة كبرى مع عدد من الأندية ومنتخب بلاده.

ويمتد عقد رونالدو مع النصر حتى صيف 2027.

وقال رونالدو في حوار مع بيرس مورجان عبر يوتيوب: "سأعتزل قريبا، وسيكون الأمر صعبا علي، وربما سأبكي حينها لأنني شخص لا أخفي مشاعري على الإطلاق، ولكنني أهيئ نفسي لكل خطوة في مسيرتي، حتى لحظة اعتزالي، فمنذ أن كان عمري 25 عامًا وأنا أستعد لكل خطوة من خطوات مسيرتي"

وأضاف "في عمري الحالي، عملية الاستشفاء تصبح أصعب، لكنها مثيرة للاهتمام، وأحب هذا التحدي في الاستشفاء، فأنت تتعلم المزيد عن جسدك كل يوم".

وتابع "استبدالي في المباريات؟ في بعض الأحيان عليك تقبل قرارات المدربين، فهم أحيانا يرغبون بأن يدخلوا لاعبين نشطاء بدنيا، ليحافظوا على نتيجة المباراة، وأتفهم ذلك من أجل تحقيق الانتصار في النهاية".

وواصل "مانشستر يونايتد يملك القدرة على العودة، لكنه يفتقر حاليا إلى التنظيم الإداري. لا أعتقد أن المدرب أو اللاعبين قادرون على تحقيق المعجزات، كما أنهم مستبعدون من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، بسبب الفارق بينهم وبين صدارة الترتيب".

وشدد "أرسنال يملك فريقا رائعا وهم مرشحون بكل تأكيد للحصول على لقب الدوري هذا الموسم، والفوارق بين الأندية الكبرى في إنجلترا ليست كبيرة، لكنهم مرشحون بقوة".

واجاب“أول ملياردير في كرة القدم؟ كنت أُجهّز نفسي لهذه اللحظة التي وصلت إليها في عمر الـ٣٨ وهي لحظة أسعد بها كثيرًا. أقول لنفسي إن المال يمنحك فرصة الحصول على أمور مادية، وهو مهم، لكنه ليس الأهم بالنسبة لي الآن".

وأتم “يقولون عني إنني مغرور، ولا أهتم بما يُقال. لم أعد أكترث بالرأي العام، كل ما أريده هو الاستمتاع بلعب كرة القدم، والتدرّب، والتنافس، فهذا ما يهمني حقًا.”

ويلعب رونالدو في صفوف النصر منذ يناير 2023.

أسطورة البرتغال بدأ مسيرته مع سبورتينج لشبونة، وغادره في 2003 صوب مانشستر يونايتد.

وبعد 6 سنوات، انتقل رونالدو إلى ريال مدريد كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم آنذاك، مقابل 94 مليون يورو في 2009.

وفي 2018 انتقل إلى يوفنتوس، ثم عاد إلى يونايتد في 2021، قبل انتقاله إلى النصر في 2023.

رونالدو فاز بالكرة الذهبية 5 مرات في أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

كما فاز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، في 2008 مع يونايتد، و2014 و2016 و2017 و2018 مع ريال مدريد.