موندو: برشلونة يفاضل بين المغرب وبيرو لخوض مباراة ودية

يفاضل نادي برشلونة بين المغرب وبيرو لخوض مباراة ودية خلال شهر ديسمبر المقبل من أجل تعزيز موارد النادي الإسباني المالية.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن برشلونة يفاضل بين المغرب وبيرو لإقامة مباراة ودية خلال الشهر المقبل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها فإن المغرب الأقرب لاستضافة المباراة الودية لبرشلونة نظراً لقرب المسافة التي تسمح للفريق بالسفر والعودة من برشلونة في أقل من 24 ساعة على عكس رحلة البيرو.

وذكرت التقارير أن برشلونة سيحصل على مبلغ مالي يترواح بين 7 و8 ملايين يورو للعب المباراة في بيرو لذلك لم تتخذ إدارة النادي قرارها النهائي حتى الآن.

برشلونة رفض عرضات سابقا لخوض مباراة ودية في يوليو الماضي للعب في الدار البيضاء، بسبب انشغاله بخوض جولته الآسيوية.

في المقابل يستعد برشلونة لمواجهة منافسه كلوب بروج في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة في دور الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة برشلونة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني – دييجو كوشين – إيدير آلاير

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جيرارد مارتين – جول كوندي – إريك جارسيا – تشافي إسبارت

خط الوسط: فيرمين – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – مارك بيرنال – درو فيرنانديز - داني أولمو

خط الهجوم: فيران توريس – لامين يامال – ماركوس راشفورد – روني بردجي - روبرت ليفاندوفسكي

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما يأتي كلوب بروج في المركز الـ 20 برصيد 3 نقاط.