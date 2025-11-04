كأس العالم للناشئين - موعد مباراة مصر أمام فنزويلا.. والقناة المفتوحة الناقلة

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 17:54

كتب : FilGoal

هدف بلال عطية - منتخب مصر للناشئين ضد هايتي

يستعد منتخب مصر للناشئين لخوض مباريات الجولة الثانية في كأس العالم تحت 17 عاما الذي يقام في قطر.

ويشارك منتخب مصر للناشئين في هذه النسخة بقيادة أحمد الكاس.

ويواجه منتخب مصر نظيره فنزويلا في الجولة الثانية من المسابقة.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للناشئين – مصر تفوز لأول مرة في البطولة منذ 28 عاما على هايتي تريزيجيه: تنظيم بطولة دولية ودية للناشئين تمثل قيمة كبيرة للقطاع.. وهذه رسالة لهم موعد أول مباراة لمنتخب مصر في كأس العالم للناشئين.. والقناة الناقلة المفتوحة تشكيل مصر للناشئين: بلال عطية وحمزة عبد الكريم يقودان الهجوم ضد هايتي

وكان منتخب الناشئين قد تغلب على هايتي في الجولة الافتتاحية باربعة أهداف مقابل هدف واحد.

نسخة 2025 هي النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً وذلك للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة مصر ضد فنزويلا على ملعب أكاديمية أسباير.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف عصر يوم الجمعة المقبل.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

وتقام البطولة في قطر خلال الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر 2025.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا.

ووصل الفراعنة الصغار إلى قطر بقائمة تضم:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز - عمرو عادل - محمد طارق.

الدفاع: حمزة الدجوي - نور أشرف - فارس فخري - أدهم فريد - مهند الشامي - ياسين حسام.

الوسط: عمر كمال - عمر أبو طالب - باسل مدحت - محمد حمد - بلال عطية - أنس رشدي - إبراهيم النجعاوي - محمد صبيح - محمد البنداري.

الهجوم: حمزة عبد الكريم - عبد العزيز الزغبي - زياد أيوب.

مصر للناشئين كأس العالم للناشئين
نرشح لكم
بقرار من كاف.. منتخب مصر للسيدات يتأهل إلى كأس الأمم مجموعة مصر - فنزويلا تهزم إنجلترا بثلاثية قبل مواجهة الفراعنة في كأس العالم للناشئين كأس العالم للناشئين – مصر تفوز لأول مرة في البطولة منذ 28 عاما على هايتي انتهت كأس العالم للناشئين - هايتي (1)-(4) مصر.. الفوز الأول من 28 عاما تشكيل مصر للناشئين: بلال عطية وحمزة عبد الكريم يقودان الهجوم ضد هايتي مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب رفض تأجيل مباراتي بيراميدز بعد طلب منتخب مصر الثاني مواعيد مباريات الثلاثاء 4 نوفمبر - مصر في كأس العالم للناشئين.. ومواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا موعد أول مباراة لمنتخب مصر في كأس العالم للناشئين.. والقناة الناقلة المفتوحة
أخر الأخبار
كونتي: فرانكفورت لعب بأسلوب الدوري الإيطالي أمام نابولي 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أتليتكو يحقق فوزه الثاني في دوري أبطال أوروبا.. وتوتنام يستعيد الانتصارات 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ لا يخسر في باريس.. البافاري يسقط حامل لقب دوري الأبطال 10 دقيقة | فيديو في الجول
دون انتصار.. يوفنتوس يتعادل أمام سبورتنج لشبونة في مباراة سباليتي الأولى أوروبيا 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ظهور صلاح الـ200 على أنفيلد.. ليفربول يكلف ريال مدريد الخسارة الأولى في دوري الأبطال 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في الجول ينفرد بطاقم حكام مباراتي السوبر المصري ساعة | الكرة المصرية
أرتيتا: فزنا لأننا تعاملنا مع المباراة بكفاءة على ملعب لم يخسروا عليه هذا الموسم ساعة | دوري أبطال أوروبا
يوم التعادلات في الدوري المصري.. مباراة جديدة دون فوز بين زد والبنك الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516568/كأس-العالم-للناشئين-موعد-مباراة-مصر-أمام-فنزويلا-والقناة-المفتوحة-الناقلة