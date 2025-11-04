كأس العالم للناشئين - موعد مباراة مصر أمام فنزويلا.. والقناة المفتوحة الناقلة

يستعد منتخب مصر للناشئين لخوض مباريات الجولة الثانية في كأس العالم تحت 17 عاما الذي يقام في قطر.

ويشارك منتخب مصر للناشئين في هذه النسخة بقيادة أحمد الكاس.

ويواجه منتخب مصر نظيره فنزويلا في الجولة الثانية من المسابقة.

وكان منتخب الناشئين قد تغلب على هايتي في الجولة الافتتاحية باربعة أهداف مقابل هدف واحد.

نسخة 2025 هي النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً وذلك للمرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة مصر ضد فنزويلا على ملعب أكاديمية أسباير.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف عصر يوم الجمعة المقبل.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

وتقام البطولة في قطر خلال الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر 2025.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا.

ووصل الفراعنة الصغار إلى قطر بقائمة تضم:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز - عمرو عادل - محمد طارق.

الدفاع: حمزة الدجوي - نور أشرف - فارس فخري - أدهم فريد - مهند الشامي - ياسين حسام.

الوسط: عمر كمال - عمر أبو طالب - باسل مدحت - محمد حمد - بلال عطية - أنس رشدي - إبراهيم النجعاوي - محمد صبيح - محمد البنداري.

الهجوم: حمزة عبد الكريم - عبد العزيز الزغبي - زياد أيوب.