الرياضية: نيوم يمنح جماهير النصر مقاعد إضافية في لقاء الفريقين

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 17:42

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - نيوم

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي نيوم تتَّجه إلى منح مشجعي النصر مقاعد إضافية في ملعبه خلال لقاء الفريقين السبت المقبل.

ويحل النصر ضيفا على نيوم بملعبه في تبوك ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن إدارة نيوم تنوي منح جماهير النصر نسبةً أعلى من 10%، المقررة لجماهير الفريق الضيف، تحسبا للطلب الكبير على حضور المواجهة.

ويتسع ملعب مدينة الملك خالد الرياضية لنحو عشرة آلاف متفرجٍ، وفي حال الاكتفاء بنسبة الـ10% للفريق الضيف، المطبَّقة حديثًا في الموسم الجاري، سيتاح نحو 1000 كرسي فقط لجماهير النصر.

وتبدأ أسعار التذاكر من 30 ريالا عبر 13 فئةً مختلفةً، وتصل إلى أعلى فئة لـ300 ريال.

ويحتل نيوم، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، المركز السادس بعد مرور 7 جولات برصيد 13 نقطة.

فيما يتصدر النصر الترتيب بالعلامة الكاملة بعد أن حقق الانتصار في 7 مواجهاتٍ.

نيوم النصر
