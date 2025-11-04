السوبر المصري - محمد شريف وأحمد رضا يشاركان في مران الأهلي

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 17:42

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - محمد شريف

شارك محمد شريف وأحمد رضا ثنائي الأهلي في المران الجماعي للفريق اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادا للسوبر المصري.

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل.

وعاد الثنائي لتدريبات الأهلي الجماعية بعد تعافيه من الإصابة وإكمال البرنامج التأهيلي والعلاجي.

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن مشاركة إمام عاشور في التدريبات البدنية الأهلي يكشف قرارات أول اجتماع مجلس إدارة بنشرقي: ندرك قيمة السوبر المصري.. وسيراميكا كليوباترا من الفرق المميزة

ويغيب محمد شريف عن الأهلي منذ مواجهة إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الأول في الإمارات مساء اليوم على استاد طحنون بن محمد بمدينة العين استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا ضد المتأهل من مباراة الزمالك وبيراميدز، في نهائي كأس السوبر المصري.

ويحمل الأهلي لقب كأس السوبر المصري من الموسم الماضي، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح.

الأهلي محمد شريف أحمد رضا السوبر المصري
