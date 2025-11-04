اسكواش - نوران جوهر تعلن غيابها عن المتبقي من الموسم بسبب ظروف الحمل

تغيب نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا برياضة الاسكواش عن المتبقي من الموسم الجاري بسبب ظروف الحمل.

وأعلنت نوران جوهر حملها في طفلها الأول من زوجها زياد السيسي بطل العالم في رياضة السلاح.

وبالتالي تغيب نوران جوهر عن المتبقي من الموسم الجاري.

وكتبت نوران جوهر عبر حسابها الرسمي:

"ليس سرا أنني افتقدت المنافسة، لكنني أعمل على شيء مختلف قليلا مؤخرا، يسعدني للغاية أن أشارككم أننا ننتظر مولودا، لهذا السبب أخذت استراحة قصيرة من الموسم".

"هي مجرد استراحة قصيرة، وإن شاء الله الموسم المقبل سأستعد للنزول إلى أرض الملعب والمنافسة من جديد بمزيد من الحب والعزيمة".

"ممتنة جدا لكل الحب والدعم الذي تلقيته وخاصة من فريقي والرعاة، شكرا لكم جميعا على اللطف والدعم، وهذا أكثر من مجرد كلمات بالنسبة لي، أراكم قريبا إن شاء الله".

وكانت نوران قد توجت في مايو ويونيو الماضيين ببطولات بالم هيلز المفتوحة وبريطانيا المفتوحة والسلسلة الختامية.

وكانت آخر بطولة شاركت فيها نوران هي مصر المفتوحة في سبتمبر الماضي وودعت فيها من نصف النهائي.

ولا تزال نوران -28 عاما- المصنفة الأولى عالميا قبل أن تغيب للمتبقي في الموسم لظروف الحمل.

ونجحت نوران التي خاضت 501 مباراة دولية في تحقيق 34 لقبا خلال مسيرتها.

وكانت رياضة الاسكواش قد تم إدراجها في الأولمبياد بداية من نسخة 2028 بلوس أنجلوس.

ولم يكشف الاتحاد الدولي للعبة آلية التأهل حتى الآن، بالرغم من زعم التقارير بتأهل لاعبين فقط بحد أقصى من نفس البلد.