اسكواش - نوران جوهر تعلن غيابها عن المتبقي من الموسم بسبب ظروف الحمل

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 17:40

كتب : محمد سمير

نوران جوهر - أفضل لاعبة بالموسم اسكواش

تغيب نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا برياضة الاسكواش عن المتبقي من الموسم الجاري بسبب ظروف الحمل.

وأعلنت نوران جوهر حملها في طفلها الأول من زوجها زياد السيسي بطل العالم في رياضة السلاح.

وبالتالي تغيب نوران جوهر عن المتبقي من الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
اسكواش - علي فرج يكشف لـ في الجول أسباب اعتزاله رغم اقتراب الأولمبياد اسكواش - تتويج هانيا الحمامي ومصطفى عسل بلقب أمريكا المفتوحة اسكواش – ثلاثي مصري في نهائي أمريكا المفتوحة اسكواش - ثلاثي مصري إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة.. وإنجاز لـ يوسف إبراهيم

وكتبت نوران جوهر عبر حسابها الرسمي:

"ليس سرا أنني افتقدت المنافسة، لكنني أعمل على شيء مختلف قليلا مؤخرا، يسعدني للغاية أن أشارككم أننا ننتظر مولودا، لهذا السبب أخذت استراحة قصيرة من الموسم".

"هي مجرد استراحة قصيرة، وإن شاء الله الموسم المقبل سأستعد للنزول إلى أرض الملعب والمنافسة من جديد بمزيد من الحب والعزيمة".

"ممتنة جدا لكل الحب والدعم الذي تلقيته وخاصة من فريقي والرعاة، شكرا لكم جميعا على اللطف والدعم، وهذا أكثر من مجرد كلمات بالنسبة لي، أراكم قريبا إن شاء الله".

وكانت نوران قد توجت في مايو ويونيو الماضيين ببطولات بالم هيلز المفتوحة وبريطانيا المفتوحة والسلسلة الختامية.

وكانت آخر بطولة شاركت فيها نوران هي مصر المفتوحة في سبتمبر الماضي وودعت فيها من نصف النهائي.

ولا تزال نوران -28 عاما- المصنفة الأولى عالميا قبل أن تغيب للمتبقي في الموسم لظروف الحمل.

ونجحت نوران التي خاضت 501 مباراة دولية في تحقيق 34 لقبا خلال مسيرتها.

وكانت رياضة الاسكواش قد تم إدراجها في الأولمبياد بداية من نسخة 2028 بلوس أنجلوس.

ولم يكشف الاتحاد الدولي للعبة آلية التأهل حتى الآن، بالرغم من زعم التقارير بتأهل لاعبين فقط بحد أقصى من نفس البلد.

اسكواش نوران جوهر أولمبياد لوس أنجلوس
نرشح لكم
كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في ذهاب نصف نهائي سيدات المرتبط كرة طائرة - سهيلة وفيق تقود فريقها إلى الدور الثاني من كأس التحدي الأوروبية ذا بيست - صلاح وحبيبة صبري مرشحان لتشكيل العام من فيفا كاف يعلن قرار توسيع أمم إفريقيا للسيدات.. ومصر ضمن المشاركين بقرار من كاف.. منتخب مصر للسيدات يتأهل إلى كأس الأمم كرة طائرة - بمشاركة الزمالك.. ساو باولو تستضيف كأس العالم للأندية وتحديد المشاركين كرة نسائية - منتخب مصر يخسر برباعية من غانا ويفقد فرصة التأهل لأمم إفريقيا كرة نسائية - مسار في مجموعة قوية مع الجيش الملكي في قرعة دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
محمد إسماعيل: الفريق يدافع بأكمله.. وكنا بحاجة للفوز على بيراميدز 16 دقيقة | الكرة المصرية
شيكو بانزا: هدفنا الفوز بلقب السوبر المصري 19 دقيقة | الكرة المصرية
ناصر ماهر: نهائي السوبر لن يكون سهلا ضد الأهلي.. وعبد الرؤوف عمل معنا بشكل جيد للغاية 38 دقيقة | الكرة المصرية
يورتشيتش: تعرضنا لظلم تحكيمي واضح ضد الزمالك.. ومررنا بظروف لم نعتد عليها 58 دقيقة | الكرة المصرية
عامر صبري: حققنا المطلوب ضد بيراميدز.. وسنعمل على العودة إلى مصر بكأس السوبر ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الجمعة 7 نوفمبر - منتخب مصر للناشئين ودوري سعودي وإسباني وألماني ساعة | منتخب مصر
في الجول يكشف موقف جراديشار وشريف من نهائي السوبر المصري 11 ساعة | الدوري المصري
الزمالك: عبد الرؤوف ليس مدربا مؤقتا.. والأبيض بطل الأبطال بعد الفوز على بيراميدز 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 بعد إجراء الأشعة.. في الجول يكشف موقف خوان بيزيرا من كأس السوبر مع الزمالك 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني
/articles/516564/اسكواش-نوران-جوهر-تعلن-غيابها-عن-المتبقي-من-الموسم-بسبب-ظروف-الحمل