كأس العالم للناشئين – مصر تفوز لأول مرة في البطولة منذ 28 عاما على هايتي

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 17:38

كتب : FilGoal

هدف بلال عطية - منتخب مصر للناشئين ضد هايتي

فاز منتخب مصر للناشئين على منافسه هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم تحت 17 عاما.

وتستضيف قطر البطولة.

وسجل بلال عطية وعبد العزيز الزغبي وحمزة عبد الكريم وعمر كمال أهداف مصر، بينما أحرز نيكولاي أوليفيير بيير هدف هايتي الوحيد.

وللمرة الأولى تفوز مصر في كأس العالم تحت 17 عاما منذ 28 عاما.

الفوز كان ضد منتخب تايلاند 3-2 في افتتاح دور المجموعات على استاد القاهرة عام 1997.

ويقع منتخب مصر في المجموعة مع هايتي وإنجلترا وفنزويلا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه فنزويلا في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا.

هدف مبكر وسيطرة

افتتح بلال عطية النتيجة في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة عقب تمريرة عرضية من حمزة عبد الكريم.

وأهدر عبد الكريم انفرادا بعد تألق الحارس والتصدي لتسديدته في الدقيقة السابعة.

وبعد 4 دقائق ضاعف الزغبي النتيجة بعد تسديدة أرضية.

وقلص بيير النتيجة في الدقيقة 20 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وعاد عبد الكريم لتسجيل الهدف الثالث بعد تسديدة من اللمسة الأولى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

وحصل منتخب هايتي على ركلة جزاء في الدقيقة 41 لكن الحكم قرر عدم احتسابها بعد عودته للفيديو.

وتمكن عمر كمال من تسجيل الهدف الرابع لمصر بعد رأسية عقب عرضية من ركنية في الدقيقة 73.

وعاد عمر كمال لتسجيل الهدف الخامس لكن لم يحتسب بسبب لمسة يد.

واستطاع منتخب مصر من تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

