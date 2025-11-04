الأهلي يعلن مشاركة إمام عاشور في التدريبات البدنية
الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 17:31
كتب : حسام نور الدين
أعلن الأهلي مشاركة إمام عاشور لاعب وسط الفريق في التدريبات البدنية، وذلك ضمن البرنامج البدني الخاص بتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية ثم المباريات.
إمام عاشور
النادي : الأهلي
وينفذ إمام عاشور البرنامج التأهيلي تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، مع متابعة الجهاز الطبي.
وشارك إمام عاشور في الجزء البدني من مران الأهلي اليوم في ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل.
ويغيب إمام عاشور عن الأهلي منذ بداية الدوري المصري، وشارك فقط لعدة دقائق في مباراة إنبي، وذلك بسبب إصابته بفيروس A.
نرشح لكم
في الجول يكشف – سبب إيقاف قيد الزمالك بسبب جوميز رغم إعلان التسوية السوبر المصري - محمد شريف وأحمد رضا يشاركان في مران الأهلي الأهلي يكشف قرارات أول اجتماع مجلس إدارة خبر في الجول – قضايا مساعدي جوميز وراء إيقاف قيد الزمالك تريزيجيه: تنظيم بطولة دولية ودية للناشئين تمثل قيمة كبيرة للقطاع.. وهذه رسالة لهم بسبب 3 قضايا.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك من جديد مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب رفض تأجيل مباراتي بيراميدز بعد طلب منتخب مصر الثاني بعد أزمة رواتبهم.. الأهلي يتحمل التأمينات الاجتماعية للعاملين