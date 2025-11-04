الأهلي يعلن مشاركة إمام عاشور في التدريبات البدنية

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 17:31

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي - إمام عاشور

أعلن الأهلي مشاركة إمام عاشور لاعب وسط الفريق في التدريبات البدنية، وذلك ضمن البرنامج البدني الخاص بتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية ثم المباريات.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وينفذ إمام عاشور البرنامج التأهيلي تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، مع متابعة الجهاز الطبي.

وشارك إمام عاشور في الجزء البدني من مران الأهلي اليوم في ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل.

ويغيب إمام عاشور عن الأهلي منذ بداية الدوري المصري، وشارك فقط لعدة دقائق في مباراة إنبي، وذلك بسبب إصابته بفيروس A.

الأهلي إمام عاشور الدوري المصري السوبر المصري
