قائمة برشلونة – الغيابات المعتادة وتواجد ليفاندوفسكي ضد كلوب بروج

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة قائمة الفريق المستدعاه لمباراة كلوب بروج.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه كلوب بروج في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة في دور الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه القائمة هي ذاتها التي تم استدعائها في مباراة إلتشي الماضية.

ويغيب عن برشلونة اللاعبين المعتادين مثل بيدري ورافينيا وأندرياس كريستنسن وجوان جارسيا ومارك أندري تير شتيجن.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني – دييجو كوشين – إيدير آلاير

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جيرارد مارتين – جول كوندي – إريك جارسيا – تشافي إسبارت

خط الوسط: فيرمين – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – مارك بيرنال – درو فيرنانديز - داني أولمو

خط الهجوم: فيران توريس – لامين يامال – ماركوس راشفورد – روني بردجي - روبرت ليفاندوفسكي

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما يأتي كلوب بروج في المركز الـ 20 برصيد 3 نقاط.