بنشرقي: ندرك قيمة السوبر المصري.. وسيراميكا كليوباترا من الفرق المميزة

شدد أشرف بن شرقي لاعب الأهلي على وجود استعداد قوي من قبل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بعد غدٍ الخميس في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال بن شرقي عبر المركز الإعلامي للنادي: "السوبر المصري من البطولات المهمة التي نرغب في التتويج بها، ونحن ندرك تمامًا قيمتها بالنسبة للنادي والجماهير، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم".

وتابع: "سيراميكا كليوباترا من الفرق المميزة التي قدمت نتائج قوية إلى الآن على المستوى المحلي".

وأضاف: "نستعد بشكل قوي لمواجهة سيراميكا كليوباترا ونسعى لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى نهائي البطولة".

وشدد: "إقامة البطولة في الإمارات تمثل دافعًا قويًا، لأن جماهير الأهلي دائمًا ما تكون حاضرة في الملعب لدعم وتشجيع الفريق، إلى جانب الأجواء المميزة من حيث جودة الملاعب".

وأتم: "هذه البطولة تمثل بداية قوية لموسم طويل، والتتويج بها سيمنحنا دافعًا كبيرًا لمواصلة المنافسة على جميع الألقاب. نحن جاهزون ذهنيًا وبدنيًا، ونتمنى أن نحقق الفوز ونسعد جماهير الأهلي".

ويلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من المباراة الأخرى بين الزمالك وبيراميدز.