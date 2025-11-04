جمهور ليفربول لـ ألكسندر أرنولد: وداعا أيها الفأر

يبدو أن ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ريال مدريد سيلقى استقبالا عدائيا في ملعب أنفيلد معقل فريقه القديم ليفربول يوم الثلاثاء.

وانتقل ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد الصيف الماضي، بعدما قضى مسيرته الكروية كاملة بين جدران ليفربول، ويعود لمواجهة فريقه السابق في دوري أبطال أوروبا.

وقامت بعض جماهير ليفربول بتشويه جدارية ترينت ألكسندر أرنولد بالقرب من أنفيلد صباح يوم لقاء ريال مدريد، كتبوا عليها باللغة الإسبانية (وداعا أيها الفأر).

قبل أن يقوم العمال بتنظيف الجدارية لاحقا، وفقا لجريدة ليفربول إيكو.

Workers are cleaning the Trent Alexander-Arnold mural after it was defaced pic.twitter.com/JvfAl65hud — Liverpool Echo (@LivEchonews) November 4, 2025

وغادر ألكسندر أرنولد ليفربول نهاية الموسم الماضي، بعد أن شارك في 354 مباراة مع النادي الذي تكون بين جدرانه منذ سن السادسة.

إلى ذلك، شدد ألكسندر أرنولد على أنه لن يحتفل لو سجل في شباك ناديه السابق ليفربول خلال لقاء الفريقين المرتقب الثلاثاء المقبل.

وقال ألكسندر أرنولد عبر أمازون برايم: "هل سأحتفل إذا سجلت ضد ليفربول؟ لا.. لو سجلت لن احتفل".

وأضاف "أعتقد أنه عندما أُعلنت القرعة، كان الجميع يعلمون أن مواجهة ليفربول ضد ريال مدريد ستحدث. كان من المقدر أن تأتي تلك المباراة".

وتابع "عقب القرعة كانت هناك الكثير من الرسائل، من محمد صلاح وأندي روبرتسون وإبراهيما كوناتي، كنا جميعًا نضحك لأن الجميع كان يعلم أن ذلك سيحدث".

وأكمل الدولي الإنجليزي "كنت أعلم أنني في مرحلة ما سأعود إلى أنفيلد أو ألعب ضد ليفربول، سواء هنا أو هناك. وهذا سيحدث قريبًا جدًا".

وتعافى ألكسندر أرنولد من الإصابة وجلس على مقاعد بدلاء فريقه في مباراتيه الأخيرتين ضد برشلونة وفالنسيا.

وأوضح "مشاعري متضاربة. إنها مباراة صعبة للغاية، لكنني متحمس لها، ولأن أبذل قصارى جهدي وأقدم أداءً رائعًا، ستكون مباراة كبيرة على مسرح ضخم".

وأتم "أعرف مدى جودة هذا الفريق. وعلى الرغم من أنهم لم يحققوا نتائج جيدة مؤخرًا، إلا أنهم ما زالوا فريقا رائعا".

منذ إصابته في لقاء فريقه ضد مارسيليا في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا سبتمبر الماضي، غاب ترينت عن 7 مباريات.