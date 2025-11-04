الأهلي يكشف قرارات أول اجتماع مجلس إدارة

أعلن النادي الأهلي توزيع أدوار مجلس إدارة النادي الجديد.

وعقد مجلس إدارة الأهلي أول اجتماع أمس الإثنين بعد اجتماع نتيجة الانتخابات.

وجاءت الأدوار التي تم الكشف عنها كالتالي:

الأهلي يعلن تقسيم أدوار أعضاء مجلس إدارة النادي

طارق قنديل وإبراهيم العامري سيتوليان ملف زيادة إيرادات النادي من العضويات الجديدة.

حازم هلال يتولى متابعة مشروع استاد الأهلي

أحمد حسام عوض مسؤولا عن تطوير الحقوق التجارية لطقاع الكرة والنشاط الرياضي

محمد شوقي رئيسا للجنة الطبية للأهلي

محمد سراج الدين عضوا بشركة الأهلي للمنشآت

مهند مجدي مستشارا لمجلس الإدارة لملف النشاط الرياضي

مي عاطف مستشارا هندسيا لمؤسسة الأهيل المجتمعية

محمود فهمي رئيسا للجنة القانونية للأهلي.

الجارحي رئيسا للجنة الليا المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات

اسناد ملف دراسة إنشاء صندوق الأهلي للاستثمار الرياضي لـ الدماطي والجارحي