FC 26.. الكثير من التطورات ولكن أين الوعود؟

قبل شهر ونصف من الآن طرحت شركة EA الغنية عن التعريف نسختها الجديدة من لعبة FC 26 وتباينت الآراء إما إيجابية للغاية أو سلبية.

وكنت قد حصلت على دعوة من EA لحضور فعاليات المؤتمر السنوي لكشف كافة تفاصيل اللعبة وفيه كان العديد من المؤشرات الإيجابية عن النسخة الجديدة.

هذا بالإضافة لتجربتي لنسختي Pre beta وbeta.

فبعيدا عن المقدمات الطويلة لنبدأ سريعا جدا.

قبل أي شيء يظل السؤال لماذا تأخرت في كتابة ذلك التقييم؟ حسنا هناك الكثير من التغييرات وأردت التأكد من كل شيء واللعب قبل وبعد صدور التحديثات للوقوف على رأي أكثر دقة.

الإيجابيات

طور المهنة أو Career mode هو أحد أكثر الأطوار التي شهدت تطورا ملحوظا وأصبح ممتعا أكثر من ذي قبل خاصة بعد دخول التحديات إليه ووجود أحداث غير متوقعة.

كل ذلك أضاف الكثير من المتعة لطور هو الأفضل والأمتع للكثيرين وأنا واحد منهم منذ أكثر من عقدين من الزمان.

وحسنا أعتقد أن هذه أكثر مرة اختبرت فيها طور المهنة منذ عدة سنوات إذ كان مملا في الماضي ولكنه الآن كما قلت أصبح ممتعا.

من ضمن الإيجابيات أيضا الكاميرا الجديدة الخاصة بطور الألتيميت تيم وهي حقا أصبحت تعطي بعدا أفضل للملعب وتجعلك كلاعب ترى كل شيء يحدث وتتفاعل مع الجمهور.

هذا بالإضافة للمشاهد السينمائية المتواجدة قبل بداية بعض المباريات في الدوري الإنجليزي وخاصة الدربي أصبحت أتركها لأنها تضيف متعة لانطلاق اللقاء.

ومع ظهور فكرة أن اللاعب يلعب بقدمه اليمنى أو اليسرى أسفل الشاشة هذا يجعلك تعرف كل شيء عن لاعبك خلال المباراة لو لم تكن اختبرته من قبل أو نسيت بأي قدم يفضل اللعب.

كما أن أكثر ما كنا نفتقده خاصة في نسخة 25 هي عدم ركض المهاجمين في الأماكن المفتوحة لخلق مساحات للتمريرات وتسجيل الأهداف وذلك الأمر تحسن في النسخة الحالية.

التحديات والبطولات الكثيرة في الألتيميت تيم أصبحت ممتعة وتجعل اللعب يختبر الكثير من البطولات بمهام وجوائز مختلفة وكل ذلك أضاف إثارة أكثر للطور الذي عادة ما يكون مثيرا.

أحد أهم الإيجابيات التي طالما أرادها كل اللاعبين هي اعتباره فائزا حال انسحاب المنافس وهذه كانت نقطة محورية هامة للغاية.

حراس المرمى أصبحوا أفضل ولكن هذا لم يغن عن كثرة الأهداف المسجلة في المباريات.

أخيرا أحد أهم الإيجابيات وفضلت تركها للنهاية هي فكرة طرح التصويت ووجود بوابة يترك من خلالها كل اللاعبين آرائهم وتستمع الشركة للكل، هذه خطوة جيدة جدا حقا.

السلبيات

خلال المؤتمر قيل نصا "وداعا لمباريات تنتهي بنتيجة 7/6" ولكن حسنا هذا لم يحدث، المباريات الآن تنتهي بإجمالي عدد أهداف يصل لـ15 وأحيانا 20.

هذا جعل اللعبة تشبه كرة سلة وليس كرة قدم، حتى تسجيل الأهداف لم يصبح ممتعا بل وألغى فكرة تحسن أداء حراس المرمى.

ومع التحديث الأخير عاد أداء حراس المرمى لما كان عليه في النسخ السابقة، فأصبحت الكرة ترتد من الحارس لمهاجم الخصم.

فكرة إضافة Competitive Gameplay للأطوار الأونلاين إضافة إلى Authentic للأطوار الأوفلاين كانت جيدة ولكن لدي تساؤل هنا وأعتقد إنني رأيت الكثير من الناس يسألونه: لماذا تجبرني الشركة على اللعب بأسلوب Manual؟

كل اللاعبين الذين يلعبون اللعبة ليسوا محترفين وهناك من يلعب فقط للمتعة فلماذا تجبر اللاعب على التحكم بكل لاعب دفاعيا وهجوميا ولا تجعله يختار الأسلوب الذي يلائمه؟

حسنا أحب الأسلوب الـTactical Defending لكن لماذا تجبرني على اللعب بـAdvanced وليس من حقي الاختيار؟

في الدفاع اللاعب الذي يتحكم به الـAI عندما يتعرض فريقك لهجوم فإنه فجأة يقرر ترك قلب الدفاع ويذهب للتغطية لأحد طرفي الملعب، ومن هنا شكرا، لقد استقبل فريقك هدفا.

أنت تعرف منذ بداية الهجوم أن تلك الفرصة سوف تنتهي بهدف في مرماك، وهذا ليس جيدا على الإطلاق.

هناك تساؤل آخر، لماذا تم إلغاء تسديدة الـFinesse shot أو Trivela؟ هل هذا واقعي؟ هل في مباريات كرة القدم لا يوجد تسجيل للأهداف من خلال تلك التسديدات؟

حسنا لننهي هذا التقييم برأي واضح، التطورات كانت أكثر في الأطوار نفسها وأصبحت أكثر متعة عن ذي قبل من خلال التحديات.

الهجوم أصبح أسهل، لكن الدفاع وحراسة المرمى لم يكونا على مستوى التوقعات وما قيل من خلال المؤتمرات التي حضرتها.

ربما في التحديثات الأخرى يتحسن كل ذلك مثلما اعتدنا.