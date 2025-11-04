انتهت كأس العالم للناشئين - هايتي (1)-(4) مصر.. الفوز الأول من 28 عاما

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة هايتي ضد مصر في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما في دور المجموعات.

انتهت مصر تحقق الفوز لأول مرة في البطولة منذ 28 عاما.

ق 84: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد.

ق 82: جوووووووووووووووووول عمر كمال بعد رأسية بعد عرضية من ركلة حرة.

ق 73: جووووووووووووول عمر كمال بعد رأسية عقب عرضية من ركنية.

سيطرة مصرية على الكرة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 42: الحكم يقرر عدم احتساب ركلة ضد مصر بعد العودة للفيديو.

ق 27: جوووووووووووووول حمزة عبد الكريم بعد تسديدة من اللمسة الأولى داخل منطقة الجزاء.

ق 20: هدف عن طريق بيير لاعب هايتي بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق 11: جووووووووووول عبد العزيز الزغبي بعد تسديدة أرضية.

ق 7: حمزة عبد الكريم يهدر انفرادا بعد تألق الحارس.

ق 3: جوووووووووووووووول بلال عطية بعد تسديدة عقب تمريرة عرضية من حمزة عبد الكريم.

بداية المباراة