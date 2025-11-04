للمرة الثانية على التوالي.. استدعاء جراديشار لقائمة منتخب سلوفينيا

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 15:08

كتب : FilGoal

جراديشار - منتخب سلوفينيا

أعلن ماتياس كيك مدرب منتخب سلوفينا قائمة الفريق التي ستشارك خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وشهدت القائمة تواجد نيتس جراديشار لاعب الأهلي إلى المنتحب الأول لسلوفينا للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

ويتواجد جراديشار في خط الهجوم برفقة بينجامين سيسكو مهاجم مانشستر يونايتد، بينما يتواجد يان أوبلاك في حراسة المرمى.

ويلتقي منتخب سلوفينيا خلال فترة التوقف الدولي مع كوسوفو والسويد.

وشارك جراديشار في مباراة سلوفينيا ضد كوسوفو خلال فترة التوقف الدولي الماضية بينما جلس على مقاعد البدلاء ضد سويسرا.

ولعب النجم السلوفيني 12 مباراة بقميص الأهلي منذ بداية الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف.

ويحتل منتخب سلوفينيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق 7 نقاط عن سويسرا صاحبة الصدارة.

وفقد منتخب سلوفينيا فرصة التأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما لا يزال يملك فرصة التأهل للملحق حال احتلال المركز الثاني والذي يفصله عنه 4 نقاط.

