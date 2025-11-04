كرة يد - في الجول يكشف كواليس إلغاء العقوبات الرياضية والمالية على الزمالك

تعرض نادي الزمالك لعقوبات من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بسبب الانسحاب من دوري أبطال إفريقيا.

وتم إلغاء جميع العقوبات الرياضية والمالية على الزمالك.

ويكشف FilGoal.com كواليس إلغاء العقوبات.

سافر هشام نصر نائب رئيس النادي إلى المغرب على هامش بطولة العالم تحت 17 عاما للمنتخبات لمقابلة منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد.

وشرح نصر لأريمو الظروف التي أدت للانسحاب من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتفهم أريمو الظروف المالية للزمالك وتم إلغاء العقوبات.

عقوبات الزمالك السابقة

الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قد أخطر الزمالك في وقت سابق بحرمانه من المشاركة في البطولات القارية لمدة عام.

وبذلك يغيب الزمالك عن بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس المقرر لهما في نهاية الموسم الجاري.

بالإضافة للحرمان من بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل والمقرر لها في أكتوبر.

كما وقع الاتحاد الإفريقي لكرة اليد غرامة مالية على الزمالك قدرها 25 ألف يورو وتلك العقوبات بسبب انسحاب الفريق من البطولة التي أقيمت في المغرب عقب إجراء القرعة.