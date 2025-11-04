سبورت: سيغيب عن مواجهة بروج.. كريستنسن لم يستكمل مران برشلونة بسبب الإصابة

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 14:38

كتب : FilGoal

أندرياس كريستنسن - برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تعرض أندرياس كريستنسن لاعب برشلونة لإصابة جديدة.

اللاعب لم يستكمل المران الأخير قبل مواجهة كلوب بروج بعد شعوره بآلام في قدمه.

وكان كريستنسن قد عاد للتدريبات أمس الإثنين بعد غيابه عن 3 مباريات متتالية.

وأشارت سبورت إلى أن المدافع الدنماركي لن يشارك ضد كلوب بروج بسبب الإصابة.

المدافع السابق لتشيلسي غاب عن مواجهات أولمبياكوس وريال مدريد وإلتشي، لكنه بات يشعر بتحسن واضح، ومن المنتظر أن ينضم لقائمة الفريق لمباراة الأربعاء ضد كلوب بروج إذا لم يتعرض لأي انتكاسة جديدة.

في المقابل، لم يعد الحارس خوان جارسيا بعد إلى التدريبات الجماعية، إذ يرى الجهاز الطبي أن الوقت لا يزال مبكرا قبل انضمامه الكامل، خاصة أن الفريق سيسافر إلى بلجيكا غدا الثلاثاء.

ومن غير المنطقي، بحسب التقرير، أن يشارك الحارس في مران واحد فقط قبل غياب الفريق عن المدينة يومين، لذلك من المرجح أن يستأنف العمل الجماعي في نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، إذا سارت عملية تعافيه كما هو مخطط لها.

وكان المدرب هانز فليك قد أوضح مسبقا أنه لا يتوقع عودة جارسيا قبل فترة التوقف الدولي، على أن يكون جاهزا لمباراة أتلتيك بلباو المقررة في 22 نوفمبر الجاري.

ويحتل برشلونة المركز التاسع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا في المرحلة الاولى برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة.

أندرياس كريستنسن برشلونة
