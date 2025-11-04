تشكيل مصر للناشئين: بلال عطية وحمزة عبد الكريم يقودان الهجوم ضد هايتي
الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 14:23
كتب : FilGoal
أعلن أحمد الكاس مدرب منتخب مصر للناشئين تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد هايتي.
ويلتقي منتخب مصر مع هايتي في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للناشئين والمقام في قطر.
ويشهد تشكيل مصر تواجد ثلاثي في خط الهجوم مكون من بلال عطية وعبد العزيز الزغبي وحمزة عبد الكريم.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: عمر عبد العزيز.
الدفاع: حمزة الدجوي - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي.
الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد.
الهجوم: عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم - بلال عطية.
ويقع منتخب مصر في المجموعة مع هايتي وإنجلترا وفنزويلا.
