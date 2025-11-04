مانشستر سيتي يتفادى عقوبات يويفا بعد إلغاء تدريبه قبل لقاء دورتموند

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 14:04

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي بيان

ذكرت جريدة مانشستر إيفنينج نيوز أن نادي مانشستر سيتي تفادى عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد إلغاء تدريبه ليلة لقاء بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بوروسيا دورتموند ضيفا على سيتي ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا في ملعب الاتحاد يوم الأربعاء.

وتنص قواعد يويفا على أن يُتاح لوسائل الإعلام حضور تدريب كل فريق في اليوم السابق لمباراته في دوري أبطال أوروبا لمدة 15 دقيقة على الأقل.

لكن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اتخذ خطوة غير مسبوقة بمنح فريقه يوم راحة قبل 24 ساعة من مباراة في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أن نادي مانشستر سيتي أرسل 15 دقيقة من لقطات تدريب يوم الاثنين إلى يويفا، وهو ما تم قبوله كحل بديل لمنح لاعبي سيتي راحة يوم الثلاثاء.

الفريق السماوي أجرى جلسة تعافي روتينية يوم الاثنين بعد فوزه على بورنموث بنتيجة 3-1 يوم الأحد، قبل أن يبلغهم جوارديولا بالقرار.

وأبلغ بيب لاعبيه بأنهم سيحصلون على راحة يوم الثلاثاء، قبل 24 ساعة من مباراتهم ضد الفريق الألماني، وفقا لجريدة ديلي ميل.

ويبدو أن المدرب الإسباني اتخذ هذا القرار للحفاظ على لياقتهم البدنية قبل مباراتهم الرابعة في البطولة.

ولم يسبق لجوارديولا أن ألغى جلسة تدريبية عشية مباراة أوروبية من قبل. وقد يُجري المدرب البالغ من العمر 54 عامًا جلسة خفيفة، تُركز على العمل التكتيكي الخاص بالمباراة، صباح الأربعاء.

وفاز مانشستر سيتي بمباراتين من أصل ثلاث خاضها في دوري أبطال أوروبا حتى الآن هذا الموسم، ليحتل المركز السابع بـ7 نقاط.

فيما يحتل دورتموند المركز السادس بفارق الأهداف عن سيتي.

