كرة يد - وسط مفاوضات لعودته إلى الزمالك.. حسن قداح يعلن رحيله عن كيلسي

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 13:34

كتب : FilGoal

حسن وليد قداح

أعلن حسن قداح لاعب منتخب مصر لكرة اليد رحيله عن صفوف كيلسي البولندي.

ويأتي رحيل قداح بسبب نهاية تعاقده ووسط اقتراب عودته لنادي الزمالك من جديد.

وكتب قداح عبر حسابه على فيسبوك: "آخر يوم في كيلسي، شكرا جزيلا لمدربي وزملائي والجماهير الكبيرة على دعمهم الدائم، كنتم أفضل جزء من رحلتي وأتمنى لكم الأفضل فيما تبقى من الموسم".

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد تفاوض مع قداح بشأن إمكانية عودته لصفوف الفريق وأبدى اللاعب موافقة مبدئية.

ولم يحسم قداح قراره النهائي حتى الآن سواء بالعودة إلى مصر أو الاستمرار في الاحتراف الخارجي.

وسبق لقداح اللعب بصفوف الزمالك قبل الرحيل إلى صفوف كيلسي.

ويتواجد قداح حاليا في معسكر منتخب مصر والذي واجه خلاله المنتخب البرتغالي في مباراتين وديتين.

