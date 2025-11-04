تريزيجيه: تنظيم بطولة دولية ودية للناشئين تمثل قيمة كبيرة للقطاع.. وهذه رسالة لهم

أشاد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي بتنظيم ناديه بطولة دولية ودية للناشئين.

تريزيجيه النادي : الأهلي الأهلي

وقال تريزيجيه للمركز الإعلامي لناديه: "البطولة الودية الدولية للناشئين التي ينظمها الأهلي تمثل قيمة كبيرة للقطاع وفرصة ذهبية للاعبين الصغار لاكتساب الخبرة والاحتكاك مع مدارس كروية متنوعة".

وأضاف "بدايتي كانت من داخل جدران الأهلي في قطاع الناشئين، وتم تصعيدي للفريق الأول مبكرا، وهذا ما يجعلني فخورا دائمًا بالانتماء للنادي".

وتابع "مشاركة الناشئين في بطولة دولية تقام في مصر وينظمها الأهلي هي حلم لأي لاعب صغير يتمنى تمثيل النادي والظهور أمام فرق عالمية".

وأكمل "شاركت في بطولة دولية عندما كنت صغيرا، وواجهت لاعبين من مدارس مختلفة وتعلمت الكثير سواء على الصعيد البدني أو الخططي، وحصلت حينها على جائزة أفضل لاعب وتوج فريقنا بالبطولة، وكانت تلك اللحظات نقطة انطلاق مهمة في مشواري، مثل هذه التجارب تصنع ثقة اللاعب بنفسه وتجهزه للمستقبل".

وشدد "اللاعبون في أوروبا يعيشون كرة القدم بكل تفاصيلها منذ الصغر، وطريقة إعدادهم وتدريباتهم مختلفة تماما، وجود فرق مثل برشلونة وبالميراس وغيرهما من الأندية العالمية في بطولة ينظمها الأهلي بمثابة كنز فني ومعنوي للاعبينا الناشئين، وفرصة للتعبير عن أنفسهم وإثبات قدراتهم".

وواصل "الهدف ليس مجرد المنافسة، بل صناعة جيل يعرف قيمة قميص الأهلي ويشعر بالمسؤولية عند ارتدائه".

وأنهى حديثه قائلا: "رسالتي لكل ناشئ هي ثق في نفسك وصدق حلمك يجب أن تعرف أنك قادر على منافسة أي لاعب وأي فريق في العالم، الاحتكاك القوي يصنع الأبطال، والأهلي يلعب دائما من أجل الفوز، في أي بطولة وأمام أي منافس، قدم أفضل ما لديك وكن على قدر اسم النادي وقيمته".