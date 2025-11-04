تريزيجيه: تنظيم بطولة دولية ودية للناشئين تمثل قيمة كبيرة للقطاع.. وهذه رسالة لهم

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 13:29

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - المصري - تريزيجيه

أشاد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي بتنظيم ناديه بطولة دولية ودية للناشئين.

تريزيجيه

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال تريزيجيه للمركز الإعلامي لناديه: "البطولة الودية الدولية للناشئين التي ينظمها الأهلي تمثل قيمة كبيرة للقطاع وفرصة ذهبية للاعبين الصغار لاكتساب الخبرة والاحتكاك مع مدارس كروية متنوعة".

وأضاف "بدايتي كانت من داخل جدران الأهلي في قطاع الناشئين، وتم تصعيدي للفريق الأول مبكرا، وهذا ما يجعلني فخورا دائمًا بالانتماء للنادي".

أخبار متعلقة:
بعد أزمة رواتبهم.. الأهلي يتحمل التأمينات الاجتماعية للعاملين الأهلي يعتمد ميزانيته ويرسلها إلى الجهة الإدارية الأهلي يعلن تشكيل المكتب التنفيذي الأهلي يفوض الخطيب للإشراف على كرة القدم وعبد الحفيظ قائما بالأعمال

وتابع "مشاركة الناشئين في بطولة دولية تقام في مصر وينظمها الأهلي هي حلم لأي لاعب صغير يتمنى تمثيل النادي والظهور أمام فرق عالمية".

وأكمل "شاركت في بطولة دولية عندما كنت صغيرا، وواجهت لاعبين من مدارس مختلفة وتعلمت الكثير سواء على الصعيد البدني أو الخططي، وحصلت حينها على جائزة أفضل لاعب وتوج فريقنا بالبطولة، وكانت تلك اللحظات نقطة انطلاق مهمة في مشواري، مثل هذه التجارب تصنع ثقة اللاعب بنفسه وتجهزه للمستقبل".

وشدد "اللاعبون في أوروبا يعيشون كرة القدم بكل تفاصيلها منذ الصغر، وطريقة إعدادهم وتدريباتهم مختلفة تماما، وجود فرق مثل برشلونة وبالميراس وغيرهما من الأندية العالمية في بطولة ينظمها الأهلي بمثابة كنز فني ومعنوي للاعبينا الناشئين، وفرصة للتعبير عن أنفسهم وإثبات قدراتهم".

وواصل "الهدف ليس مجرد المنافسة، بل صناعة جيل يعرف قيمة قميص الأهلي ويشعر بالمسؤولية عند ارتدائه".

وأنهى حديثه قائلا: "رسالتي لكل ناشئ هي ثق في نفسك وصدق حلمك يجب أن تعرف أنك قادر على منافسة أي لاعب وأي فريق في العالم، الاحتكاك القوي يصنع الأبطال، والأهلي يلعب دائما من أجل الفوز، في أي بطولة وأمام أي منافس، قدم أفضل ما لديك وكن على قدر اسم النادي وقيمته".

محمود حسن تريزيجيه الأهلي
نرشح لكم
الأهلي يعلن مشاركة إمام عاشور في التدريبات البدنية الأهلي يكشف قرارات أول اجتماع مجلس إدارة خبر في الجول – قضايا مساعدي جوميز وراء إيقاف قيد الزمالك بسبب 3 قضايا.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك من جديد مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب رفض تأجيل مباراتي بيراميدز بعد طلب منتخب مصر الثاني بعد أزمة رواتبهم.. الأهلي يتحمل التأمينات الاجتماعية للعاملين الأهلي يعتمد ميزانيته ويرسلها إلى الجهة الإدارية الأهلي يعلن تشكيل المكتب التنفيذي
أخر الأخبار
كأس العالم للناشئين – مصر تفوز لأول مرة في البطولة منذ 28 عاما على هايتي دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يعلن مشاركة إمام عاشور في التدريبات البدنية 8 دقيقة | الدوري المصري
قائمة برشلونة – الغيابات المعتادة وتواجد ليفاندوفسكي ضد كلوب بروج 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
بنشرقي: ندرك قيمة السوبر المصري.. وسيراميكا كليوباترا من الفرق المميزة ساعة | الكرة المصرية
جمهور ليفربول لـ ألكسندر أرنولد: وداعا أيها الفأر ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يكشف قرارات أول اجتماع مجلس إدارة ساعة | الكرة المصرية
FC 26.. الكثير من التطورات ولكن أين الوعود؟ ساعة | Gamers
انتهت كأس العالم للناشئين - هايتي (1)-(4) مصر.. الفوز الأول من 28 عاما 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516547/تريزيجيه-تنظيم-بطولة-دولية-ودية-للناشئين-تمثل-قيمة-كبيرة-للقطاع-وهذه-رسالة-لهم