فان دايك: صلاح قدوة للجميع.. وأتمنى أن يهز شباك ريال مدريد

أسهب فيرجيل فان دايك قائد ليفربول في الإشادة بزميله محمد صلاح الذي وصل لهدفه رقم 250 مع النادي، وتمنى أن يسجل أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في رابع جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك عبر موقع ليفربول: "أود أن أذكر محمد صلاح، الذي سجل هدفه رقم 250 بقميص ليفربول في المباراة الأخيرة ضد أستون فيلا".

وأضاف الدولي الهولندي "يا له من إنجاز، ويا ​​له من لاعب، الوصول إلى هذا الإنجاز مع فريق مثل ليفربول أمر مميز للغاية".

وأكمل "شغف صلاح للعمل الجاد والتطور كل يوم يقول كل شيء عنه وعن جودته واحترافيته، إنه قدوة للجميع بلا شك.

وأتم فان دايك "أتمنى أن يُسجل صلاح أهدافا أخرى أمام ريال مدريد هذا المساء، وأن نحقق الفوز الثاني على التوالي في أنفيلد هذا الأسبوع".

ويبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه ريال مدريد يوم الثلاثاء.

في حالة مشاركة صلاح أمام ريال مدريد سيلعب مباراته رقم 200 على ملعب أنفيلد بقميص ليفربول.

علما بأنه سجل حتى الآن 137 هدفًا على أنفيلد مع الريدز.

ويحتاج النجم المصري لهز شباك ريال مدريد ليصبح أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا في شباك الفريق الملكي.

فقد سجل هدفين بالتساوي مع ستيفن جيرارد.

فيما يحتاج صلاح إلى تسجيل هدفين ليصبح أول لاعب إفريقي يسجل 50 هدفا في دوري أبطال أوروبا، بدون أهدافه في المراحل التمهيدية.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 415 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 250 هدفا وصنع 113 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

