بعد الابتعاد 5 أعوام.. تقرير: دونادوني يقترب من تدريب سبيتسيا

اقترب روبرتو دونادوني المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا وبولونيا وشينزن الصيني من تدريب سبيتسيا.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن سبيتسيا اقترب من الاتفاق مع دونادوني لتدريب الفريق بعد النتائج السيئة للفريق في الفترة الماضية.

دونادوني لم يدرب أي فريق منذ مغادرته نادي شينزن عام 2020 وابتعد عن التدريب لمدة 5 أعوام.

وخسر سبيتسيا المباراة الأخيرة له أمام مونزا بهدف دون رد.

ويحتل سبيتسيا المركز الـ 19 أي قبل الأخير في دوري الدرجة الثانية الإيطالي برصيد 7 نقاط.

ويهبط 3 فرق بشكل مباشر لدوري الدرجة الثالثة، بينما يلعب صاحبي المركز الـ 16 والـ 17 تصفيات لتحديد موقفهم من البقاء أو الهبوط.