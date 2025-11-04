فيورنتينا يعلن إقالة ستيفانو بيولي

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 12:56

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي يوم الثلاثاء إعفاء ستيفانو بيولي من مهامه كمدير فني للفريق.

وأوضح النادي عبر موقعه: "نود أن نشكر بيولي وطاقمه على الاحترافية التي أظهروها طوال فترة عملهم".

وأضاف "تم تكليف دانييلي جالوبا بالقيادة الفنية للفريق الأول مؤقتا، بداية من تدريب ظهر الثلاثاء".

أخبار متعلقة:
لا جازيتا: جوناثان ديفيد يدرس الرحيل من يوفنتوس.. وتشيلسي وتوتنام يترقبان سلوت: تألق ريال مدريد لن يُخيفنا.. ومن الغريب رؤية ترينت بالقميص الأبيض بدلا من الأحمر فوتبول إيطاليا: فيورنتينا في محادثات مع دافيرسا لتدريب الفريق 3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام ريال مدريد

يوم الاثنين ذكر موقع فوتبول إيطاليا أن بيولي رفض طلب إدارة ناديه بالاستقالة متمسكا بالحصول على حقوقه.

وأوضح التقرير أن المدرب الإيطالي منفتح على تعديل شروط عقده الحالي الممتد لثلاث مواسم.

وتم تعيين المدير الفني السابق للنصر السعودي في الصيف الماضي، إلا أن النتائج الكارثية لفريقه أدت إلى غضب الإدارة والجماهير.

ولم يحقق فيورتينا أي فوز هذا الموسم في الدوري الإيطالي، إذ خسر 6 مباريات، وتعادل في 4 محتلا المركز الـ 19 أي قبل الأخير..

وسقط فيورنتينا في الجولة العاشرة على أرضه أمام ليتشي بهدف، لتثور الجماهير ضد المدرب واللاعبين.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن الجماهير اجتمعت أمام مدخل المدرجات الرئيسية وهتفوا ضد المدرب واللاعبين.

وتقدم دانييلي برادي المدير الرياضي للنادي باستقالته وتم الموافقة عليها يوم الأحد.

وعاد بيولي إلى فيورنتينا بعد 6 سنوات من رحيله عن تدريب الفيولا.

وسبق لبيولي قيادة فيورنتينا لمدة موسمين منذ 2017 وحتى 2019.

وسبق لبيولي اللعب لمدة 6 سنوات بقميص فيورنتينا كلاعب.

فيورنتينا ستيفانو بيولي
نرشح لكم
بعد الابتعاد 5 أعوام.. تقرير: دونادوني يقترب من تدريب سبيتسيا لا جازيتا: جوناثان ديفيد يدرس الرحيل من يوفنتوس.. وتشيلسي وتوتنام يترقبان فوتبول إيطاليا: فيورنتينا في محادثات مع دافيرسا لتدريب الفريق دي بروين: الجراحة كانت مثالية.. وطريقي للعودة بدأ إيفرتون يعطل سندرلاند من الصعود للمركز الثاني بي بي سي: أونيل يرفض العودة لتدريب ولفرهامبتون إم بي سي أكشن تحصل على حقوق بث كأس ملك إسبانيا بسبب السكر.. طرد تميمة من الملعب في إنجلترا
أخر الأخبار
كرة يد - وسط مفاوضات لعودته إلى الزمالك.. حسن قداح يعلن رحيله عن كيلسي 19 دقيقة | كرة يد
تريزيجيه: تنظيم بطولة دولية ودية للناشئين تمثل قيمة كبيرة للقطاع.. وهذه رسالة لهم 25 دقيقة | الدوري المصري
فان دايك: صلاح قدوة للجميع.. وأتمنى أن يهز شباك ريال مدريد 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد الابتعاد 5 أعوام.. تقرير: دونادوني يقترب من تدريب سبيتسيا 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيورنتينا يعلن إقالة ستيفانو بيولي 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب 3 قضايا.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك من جديد ساعة | الدوري المصري
مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب رفض تأجيل مباراتي بيراميدز بعد طلب منتخب مصر الثاني ساعة | الدوري المصري
سلوت: تألق ريال مدريد لن يُخيفنا.. ومن الغريب رؤية ترينت بالقميص الأبيض بدلا من الأحمر ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516544/فيورنتينا-يعلن-إقالة-ستيفانو-بيولي