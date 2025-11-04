فيورنتينا يعلن إقالة ستيفانو بيولي

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي يوم الثلاثاء إعفاء ستيفانو بيولي من مهامه كمدير فني للفريق.

وأوضح النادي عبر موقعه: "نود أن نشكر بيولي وطاقمه على الاحترافية التي أظهروها طوال فترة عملهم".

وأضاف "تم تكليف دانييلي جالوبا بالقيادة الفنية للفريق الأول مؤقتا، بداية من تدريب ظهر الثلاثاء".

يوم الاثنين ذكر موقع فوتبول إيطاليا أن بيولي رفض طلب إدارة ناديه بالاستقالة متمسكا بالحصول على حقوقه.

وأوضح التقرير أن المدرب الإيطالي منفتح على تعديل شروط عقده الحالي الممتد لثلاث مواسم.

وتم تعيين المدير الفني السابق للنصر السعودي في الصيف الماضي، إلا أن النتائج الكارثية لفريقه أدت إلى غضب الإدارة والجماهير.

ولم يحقق فيورتينا أي فوز هذا الموسم في الدوري الإيطالي، إذ خسر 6 مباريات، وتعادل في 4 محتلا المركز الـ 19 أي قبل الأخير..

وسقط فيورنتينا في الجولة العاشرة على أرضه أمام ليتشي بهدف، لتثور الجماهير ضد المدرب واللاعبين.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن الجماهير اجتمعت أمام مدخل المدرجات الرئيسية وهتفوا ضد المدرب واللاعبين.

وتقدم دانييلي برادي المدير الرياضي للنادي باستقالته وتم الموافقة عليها يوم الأحد.

وعاد بيولي إلى فيورنتينا بعد 6 سنوات من رحيله عن تدريب الفيولا.

وسبق لبيولي قيادة فيورنتينا لمدة موسمين منذ 2017 وحتى 2019.

وسبق لبيولي اللعب لمدة 6 سنوات بقميص فيورنتينا كلاعب.