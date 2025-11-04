بسبب 3 قضايا.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك من جديد

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 12:48

كتب : بسام أبو بكر

الزمالك - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد جديد للزمالك.

وأدرج فيفا اسم الزمالك عبر موقعه ضمن الأندية المعاقة بإيقاف القيد.

الزمالك معاقب بإيقاف القيد في 3 قضايا جديدة لم يتم الكشف عن أطرافها حتى الآن.

وسيتم رفع الإيقاف عن الزمالك في لحظة إنهاء القضايا.

الأندية المعاقبة بإيقاف القيد حاليا في مصر وفقا لموقع فيفا هي الزمالك والإسماعيلي وإيسترن كومباني ومركز شباب تلا.

ويستعد الزمالك حاليا للمشاركة في كأس السوبر المصري برفقة بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف نهائي البطولة يوم الخميس.

ويلعب الفائز من المباراة ضد الفائز من نصف النهائي الآخر بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

الزمالك فيفا
