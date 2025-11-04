مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب رفض تأجيل مباراتي بيراميدز بعد طلب منتخب مصر الثاني

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 12:48

كتب : محمد جمال

منتخب مصر الثاني

كشف مصدر من رابطة الأندية سبب رفض تأجيل مباراتي بيراميدز ضد كهرباء الإسماعيلية وبتروجت بعد طلب منتخب مصر الثاني.

وقال مصدر من الرابطة لـ FilGoal.com: "نرفض تأجيل مباراتي بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجت بعد طلب منتخب مصر الثاني لأن لا بد أن ننتهي من بطولة الدوري يوم 25 مايو على أقصى تقدير وللفرق المنافسة قبل انطلاق كأس العالم بـ 21 يوما وذلك بسبب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف "لا يوجد أي مواعيد متاحة لتسكين مباريات بيراميدز خاصة وأن المرحلة الأولى للدوري يجب أن تنتهي يوم 7 مارس المقبل".

وأنهى حديثه قائلا: "من الصعب تأجيل المباراتين لبيراميدز حتى لا يؤثر على استعدادات منتخب مصر الأول لكأس العالم".

وسيخوض بيراميدز المباراتين المؤجلتين في الدوري المصري يومي 3 و6 ديسمبر المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في كأس العرب ضمن مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وسيلعب منتخب مصر الثاني وديتين ضد الجزائر على استاد السلام يومي 14 و17 نوفمبر استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وكان منتخب مصر الثاني قد لعب وديتين خلال فترة التوقف الدولي السابقة.

وفازت مصر على البحرين بأربعة أهداف دون مقابل، بينما خسرت من المغرب بهدفين دون رد.

