سلوت: تألق ريال مدريد لن يُخيفنا.. ومن الغريب رؤية ترينت بالقميص الأبيض بدلا من الأحمر

شدد أرني سلوت مدرب ليفربول أن تألق ريال مدريد هذا الموسم لن يخيف فريقه قبل مواجهة الفريقين المرتقبة يوم الثلاثاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في رابع جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت عبر موقع ليفربول: "من الواضح أن هذه المباراة ستحظى باهتمام كبير في عالم كرة القدم، وهي مباراة كان الجميع يتطلع إليها منذ إجراء القرعة".

وأضاف "بالنسبة لنا، إنها فرصة لاختبار أنفسنا ضد أنجح نادٍ في تاريخ كأس أوروبا مرة أخرى. إنها المرة الثانية خلال عام التي نتمكن فيها من فعل ذلك أمام جماهيرنا، وهذا لا يقلل من أهمية المناسبة بأي شكل من الأشكال".

وتابع "في مثل هذا الوقت من العام الماضي، تمكنا من إسقاط ريال مدريد في ليلة لا تُنسى، لا أذكر هذا من باب الحنين إلى الماضي أو الاستمتاع بهذه الذكريات، بل لأنني أعلم أننا جميعًا بحاجة إلى أن نكون على مستوى مماثل الليلة".

وشدد "ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بعد فوزه بعشر مباريات من أصل 11، ولديه أيضًا سجل مثالي في دوري أبطال أوروبا، لذا فهو في قمة مستواه بلا شك، لكن هذا السجل لن يُخيفنا، ولكنه يظهر حاجتنا لتقديم أفضل ما لدينا".

وأكمل "بعد مجموعة من النتائج السلبية، كان الفوز على أستون فيلا خطوةً في الاتجاه الصحيح، والآن نريد مواصلة التقدم، لذا من المنطقي أن ننظر إلى مباراة الليلة كفرصةٍ أخرى لمواصلة ذلك".

واستعاد ليفربول نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي مساء السبت بالفوز 2-0 على أستون فيلا في أنفيلد.

وواصل "أُرحب بتشابي ألونسو ولاعبيه وجهازه الفني ومسؤولي ريال مدريد في أنفيلد لحضور هذه المباراة. هناك احترامٌ كبيرٌ بين الناديين، لذا نأمل أن يستمر هذا الاحترام بعد مباراتنا الأخيرة، على الرغم من أن جميع المعنيين يُدركون مدى ضراوة المنافسة".

واستمر "من الواضح أنني لا أعرف أي تشكيلة سيختارها تشابي ألونسو، لكن من المرجح أن يكون ترينت ألكسندر أرنولد ضمن التشكيلة بعد تعافيه من الإصابة. في ليفربول، نحن نعرف أكثر من غيرنا مدى جودة ترينت".

وأردف "على المستوى الشخصي سأُقدّر دائمًا مساهمته في فوز فريقنا باللقب الموسم الماضي، لأنه كان جزءًا كبيرًا مما حققناه. سيكون من الجيد رؤيته مجددًا، حتى لو كان من الغريب رؤيته بالقميص الأبيض بدلًا من الأحمر".

وأتم "ترينت مجرد لاعب واحد من بين العديد من اللاعبين المميزين في ريال مدريد. أينما نظرت، ستجد مواهب من الطراز الرفيع. والخبر السار هو أن فريقنا يتمتع أيضًا بمستوى عالٍ جدًا، لذا فإن التحدي أمامنا هو إظهار قدراتنا وبذل كل ما في وسعنا لمنعهم من إظهار قدراتهم. لن يكون هذا سهلًا بالطبع".

وانتقل ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد الصيف الماضي، بعدما قضى مسيرته الكروية كاملة بين جدران ليفربول، ويعود لمواجهة فريقه السابق في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.