لا جازيتا: جوناثان ديفيد يدرس الرحيل من يوفنتوس.. وتشيلسي وتوتنام يترقبان

يدرس جوناثان ديفيد لاعب يوفنتوس الرحيل من ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لموقع لا جازيتا ديلو سبورت، فإن ديفيد بات يفكر في خوض تجربة جديدة في يناير المقبل بسبب قلة مشاركاته مع الفريق منذ انضمامه الصيف الماضي.

صاحب الـ25 عاما شارك في 12 مباراة فقط هذا الموسم وسجل هدفا واحدا، وهو ما جعله يشعر بعدم الرضا عن وضعه الحالي مع السيدة العجوز.

وأشار التقرير إلى أن ناديي تشيلسي وتوتنام يراقبان موقف اللاعب عن قرب، وقد يتقدمان بعروض رسمية للتعاقد معه حال فتح الباب أمام رحيله.

وكان ديفيد قد انتقل إلى يوفنتوس قادما من ليل الفرنسي في صفقة انتقال حر في الصيف الماضي، لكنه لم ينجح حتى الآن في إثبات نفسه ضمن التشكيل الأساسي تحت قيادة إيجور تودور المدير الفني السابق ليوفنتوس.

وقاد لوتشيانو سباليتي المدرب الجديد للبيانكونيري الفريق في مباراة واحدة فقط ضد كريمونيزي وانتصر بهدفين مقابل هدف.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشأن مستقبل اللاعب خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمالية خروجه من النادي الإيطالي في يناير حال وصول عرض مناسب.