لا جازيتا: جوناثان ديفيد يدرس الرحيل من يوفنتوس.. وتشيلسي وتوتنام يترقبان

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 12:28

كتب : ذكاء اصطناعي

بوليسيتش - جوناثان ديفيد - ميلان - يوفنتوس

يدرس جوناثان ديفيد لاعب يوفنتوس الرحيل من ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لموقع لا جازيتا ديلو سبورت، فإن ديفيد بات يفكر في خوض تجربة جديدة في يناير المقبل بسبب قلة مشاركاته مع الفريق منذ انضمامه الصيف الماضي.

صاحب الـ25 عاما شارك في 12 مباراة فقط هذا الموسم وسجل هدفا واحدا، وهو ما جعله يشعر بعدم الرضا عن وضعه الحالي مع السيدة العجوز.

أخبار متعلقة:
تقرير: يوفنتوس يقترب من استعادة يلديز قبل مواجهة لشبونة في الظهور الأول لـ سباليتي.. يوفنتوس يفوز على كريمونيزي سباليتي: لن أتوقف عن العمل لتدريبي نابولي لمدة موسم.. والفوز هو الأهم في يوفنتوس هل سيكون محظوظا؟ سباليتي مديرا فنيا لـ يوفنتوس

وأشار التقرير إلى أن ناديي تشيلسي وتوتنام يراقبان موقف اللاعب عن قرب، وقد يتقدمان بعروض رسمية للتعاقد معه حال فتح الباب أمام رحيله.

وكان ديفيد قد انتقل إلى يوفنتوس قادما من ليل الفرنسي في صفقة انتقال حر في الصيف الماضي، لكنه لم ينجح حتى الآن في إثبات نفسه ضمن التشكيل الأساسي تحت قيادة إيجور تودور المدير الفني السابق ليوفنتوس.

وقاد لوتشيانو سباليتي المدرب الجديد للبيانكونيري الفريق في مباراة واحدة فقط ضد كريمونيزي وانتصر بهدفين مقابل هدف.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشأن مستقبل اللاعب خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمالية خروجه من النادي الإيطالي في يناير حال وصول عرض مناسب.

جوناثان ديفيد يوفنتوس ميركاتو تشيلسي
نرشح لكم
رحيل محتمل لبرونو وكاسيميرو.. مانشستر يونايتد يطارد الثنائي المتألق في الدوري تقرير: أندية إنجلترا تعود للاهتمام بـ أنسو فاتي تقرير: الأهلي يصل لمرحلة حاسمة في المفاوضات لضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتيه ليكيب: إندريك اقتنع بالانضمام إلى ليون على سبيل الإعارة روميو يوافق على العودة إلى ساوثامبتون سبورت: هاري كين يدرس إمكانية الانتقال إلى برشلونة في الصيف للعمل كمخرج ومصور.. توتنام يعلن اعتزال حارسه بعمر الـ 27 خبر في الجول - الزمالك طلب تفعيل اتفاق حامد حمدان.. وحقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز
أخر الأخبار
بعد الابتعاد 5 أعوام.. تقرير: دونادوني يقترب من تدريب سبيتسيا دقيقة | الكرة الأوروبية
فيورنتينا يعلن إقالة ستيفانو بيولي 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب 3 قضايا.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك من جديد 29 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول سبب رفض تأجيل مباراتي بيراميدز بعد طلب منتخب مصر الثاني 29 دقيقة | الدوري المصري
سلوت: تألق ريال مدريد لن يُخيفنا.. ومن الغريب رؤية ترينت بالقميص الأبيض بدلا من الأحمر 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مهاجم المغرب قد يغيب عن كأس أمم إفريقيا 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
لا جازيتا: جوناثان ديفيد يدرس الرحيل من يوفنتوس.. وتشيلسي وتوتنام يترقبان 49 دقيقة | ميركاتو
منتخب غانا يعلن إقامة مباراة تكريمية لـ أسامواه جيان ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي مونديال اليد للناشئين – مصر (43)-(44) ألمانيا.. خسارة درامية للفراعنة 2 تقرير: الأهلي يرفع عرضه لضم إبراهيم دياباتي 3 كرة يد – بخسارة درامية في النهائي ضد ألمانيا.. مصر تحصد فضية العالم في مونديال الناشئين 4 البداية والختام من القاهرة.. تعرف على ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال
/articles/516539/لا-جازيتا-جوناثان-ديفيد-يدرس-الرحيل-من-يوفنتوس-وتشيلسي-وتوتنام-يترقبان