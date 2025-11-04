بعد أزمة رواتبهم.. الأهلي يتحمل التأمينات الاجتماعية للعاملين
الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 11:53
كتب : FilGoal
قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تحمل النادي حصة صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين.
وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه الأول يوم الاثنين الماضي بعد اعتماد نتيجة الانتخابات.
ويفعل هذا القرار اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي وبأثر رجعي، مع الاستعانة بإحى الشركات لتطوير الموارد البشرية بالنادي.
وكان هناك أزمة بسبب رواتب العاملين مما أدى إلى إضرابهم في الفترة الأخيرة.
وكان النادي الأهلي قد انتخب مجلس إدارة جديد برئاسة محمود الخطيب.
ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس السوبر المصري الذي سيقام بالإمارات.
ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم الخميس في نصف نهائي السوبر.
