فوتبول إيطاليا: فيورنتينا في محادثات مع دافيرسا لتدريب الفريق

الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025 - 11:43

كتب : FilGoal

روبرتو دافيرسا

دخل نادي فيورنتينا في محادثات مع روبرتو دافيرسا المدير الفني السابق لإمبولي.

فيورنتينا قرر في وقت السابق إقالة ستيفانو بيولي المدير الفني الحالي للفريق، لكن لم يتوصل بعد إلى صيغة اتفاق لفسخ العقد.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن فيورنتينا في محادثات مع دافيرسا ومنحه الأولوية في تعيينه.

وذكر الموقع أن دافيرسا ينتظر القرار النهائي من النادي.

وكان الموقع ذاته قد أكد في وقت سابق أن بيولي رفض طلب إدارة ناديه بالاستقالة متمسكا بالحصول على حقوقه.

وأوضح الموقع أن المدرب الإيطالي منفتح على تعديل شروط عقده الحالي الممتد لثلاث مواسم.

وتم تعيين المدير الفني السابق للنصر السعودي في الصيف الماضي، إلا أن النتائج الكارثية لفريقه أدت إلى غضب الإدارة والجماهير.

ولم يحقق فيورتينا أي فوز هذا الموسم في الدوري الإيطالي، إذ خسر 6 مباريات، وتعادل في 4 محتلا المركز الـ 19 أي قبل الأخير..

وسقط فيورنتينا في الجولة العاشرة على أرضه أمام ليتشي بهدف نظيف، لتثور الجماهير ضد المدرب واللاعبين.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن الجماهير اجتمعت أمام مدخل المدرجات الرئيسية وهتفوا ضد المدرب واللاعبين.

وأوضحت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت في وقت سابق أن الصمت يسود داخل نادي فيورنتينا الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط، وسط مداولات لتحديد مصير المدرب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الصعب المضي قدما مع بيولي بعد الهزيمة السادسة التي تلقاها أمام ليتشي، واعتراضات الجماهير.

وتقدم دانييلي برادي المدير الرياضي للنادي باستقالته وتم الموافقة عليها يوم الأحد.

أليساندرو فيراري المدير العام لنادي فيورنتينا يدعم روبيرتو جورتي لتولي الإدارة الفنية للفريق، فيما لم تكشف لاجازيتا عن موقف رئيس النادي روكو كوميسو.

وعاد بيولي إلى فيورنتينا بعد 6 سنوات من رحيله عن تدريب الفيولا.

وسبق لبيولي قيادة فيورنتينا لمدة موسمين منذ 2017 وحتى 2019.

وسبق لبيولي اللعب لمدة 6 سنوات بقميص فيورنتينا كلاعب.

فيورنتينا الدوري الإيطالي روبرتو دافيرسا ستيفانو بيولي
