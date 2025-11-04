3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام ريال مدريد

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه ريال مدريد يوم الثلاثاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول في رابع جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

في حالة مشاركة صلاح أمام ريال مدريد سيلعب مباراته رقم 200 على ملعب أنفيلد بقميص ليفربول.

علما بأنه سجل حتى الآن 137 هدفًا على أنفيلد مع الريدز.

ويحتاج النجم المصري لهز شباك ريال مدريد ليصبح أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا في شباك الفريق الملكي.

فقد سجل هدفين بالتساوي مع ستيفن جيرارد.

فيما يحتاج صلاح إلى تسجيل هدفين ليصبح أول لاعب إفريقي يسجل 50 هدفا في دوري أبطال أوروبا، بدون أهدافه في المراحل التمهيدية.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 415 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 250 هدفا وصنع 113 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.