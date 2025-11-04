دي بروين: الجراحة كانت مثالية.. وطريقي للعودة بدأ

أوضح كيفن دي بروين لاعب نابولي أن الجراحة التي أجراها كانت مثالية وقد بدأ الطريق للعودة إلى الملاعب مرة أخرى.

وتعرض دي بروين لإصابة بتمزق من الدرجة العالية في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى خلال مباراة فريقه أمام إنتر في الدوري الإيطالي.

وكتب اللاعب البلجيكي عبر حسابه على إنستجرام "الجميع يعلم أنني سأغيب فترة عن الملاعب، الشيء الجيد أن الجراحة كانت مثالية، طريقي للعودة بدأ، شكرا للجميع على رسائل الدعم".

وكشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت في وقت سابق أن إصابة دي بروين قد تصل فترة غيابه إلى 4 أشهر.

وبحسب الصحيفة، اختار دي بروين الخضوع للجراحة بدلا من العلاج التحفظي، على عكس زميله روميلو لوكاكو، على أمل العودة للملاعب قبل نهاية الموسم والمشاركة مع منتخب بلجيكا في كأس العالم المقبلة بالولايات المتحدة.

دي بروين يسابق الزمن للعودة، إذ يضع نصب عينيه هدفا واضحا: إنهاء الموسم مع نابولي والمشاركة في المونديال الرابع في مسيرته.

ويعاني نابولي هذا الموسم من أزمة إصابات متكررة، إذ يغيب روميلو لوكاكو أيضا منذ فترة بسبب تمزق عضلي سيبعده عن الملاعب لأربعة أشهر.